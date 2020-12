Un penalti en el descuento desatasca al líder Sporting

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO

Lisboa, 19 dic (EFE).- Un penalti en el descuento anotado por Andraz Sporar desatascó hoy el partido del Sporting ante el Farense (1-0), con una victoria que le permite seguir líder una semana más en la Liga de Portugal.

El conjunto verdiblanco de los españoles Adán y Pedro Porro no conoce la derrota en esta temporada y acumula ocho victorias y dos empates, con 26 puntos que le mantienen en lo alto de la clasificación.

Esta vez no fue el internacional sub-21 portugués Pote, pichichi con 10 goles pese a que es centrocampista, quien llevó a la victoria los "leones", que sufrieron para ganar en casa a un recién ascendido como el Farense.

Tras varios intentos, fue un penalti cometido por el guardameta Defendi -que acabó expulsado por doble amarilla- cuando ya pasaban los 90 minutos el que desatascó el partido. El esloveno Sporar no falló desde los once metros.

Con el triunfo, el Sporting aventaja al Benfica en 5 puntos y al Oporto en 7, aunque ambos tienen que jugar todavía su partido de esta jornada.

Por su parte, el Farense ve complicarse su situación y cayó a la decimosexta posición de la tabla, que obliga a jugar un play off por la permanencia.

La Liga Portugal está mucho más apretada en la parte baja, donde hay ocho equipos que se mueven apenas en dos puntos de diferencia.

Dos de ellos son el Tondela de Pako Ayestarán y el Moreirense, que firmaron un empate sin goles que no sirvió a ninguno para tomar aire.

El Tondela, que vio salir lesionado a uno de sus jugadores en racha, el burgalés Mario González, jugó más de media hora con 10 y consiguió arañar un empate que le deja un punto por encima de los puestos de descenso.

El Moreirense se mantiene con un punto más que los de Ayestarán.

Quien logró salir de puestos de descenso fue el Marítimo de Funchal, que consiguió tres importantes puntos al vencer al Belenenses con un gol del camerunés Joel Tagueu en el descuento en la que fue su primera victoria en siete jornadas.

Por su parte, el equipo de Belém, donde juega el colombiano Mateo Cassierra y que se quedó con diez en el minuto 61, se mantiene en la parte media de la tabla.