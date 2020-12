Turquía.- Al menos nueve muertos en el incendio de un hospital con pacientes de coronavirus en el sur de Turquía

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Al menos nueve personas han fallecido al incendiarse una unidad de cuidados intensivos con pacientes de coronavirus en un hospital del sur de Turquía, según ha informado la agencia oficial de noticias turca Anatolia.



De acuerdo con la información, el incendio se debió a la explosión de una bombona de oxígeno cerca de la unidad, donde se encontraban aproximadamente una veintena de pacientes, en el hospital privado de Sani Konukoglu, en la ciudad de Gaziantep.



Siete pacientes fallecieron en la unidad de cuidados intensivos, uno durante el traslado a otro hospital y hay otra persona fallecida, cuyo nombre aún no se conocía. Las víctimas tenían entre 85 y 56 años. No se tiene constancia de heridos adicionales.



Los otros once pacientes de la unidad han acabado repartidos entre otros hospitales mientras dure la investigación de la explosión, ha confirmado por otro lado el gobernador de Gaziantep, Davut Gul, en su cuenta de Twitter.



Casi el 74 por ciento de todas las camas de cuidados intensivos en Turquía están ocupadas debido a la pandemia de coronavirus, según datos del Gobierno.



La cifra diaria de muertes en el país alcanzó un récord de 246 el viernes, que se añadieron a 26.410 casos nuevos. El país ha registrado 1,98 millones de casos desde el inicio de la pandemia.