Thomas sigue lesionado y se perderá al menos la temporada regular

Metairie (Lousiana, EE.UU.), 19 dic (EFE).- Michael Thomas, receptor abierto de los Saints de Nueva Orleans, se perderá los últimos tres partidos de la temporada regular debido a su prolongada lesión en el tobillo.

Los Saints esperan que Thomas se encuentre casi al 100 por ciento para el inicio de la postemporada, dijeron varias fuentes.

Agregan que Thomas será colocado en la reserva de lesionados.

Lo anterior significa que Thomas, que jugó lesionado del tobillo desde que regresó en la novena semana, debe perderse al menos tres partidos.

El tobillo de Thomas no mejoraba debido a que continuaba entrenándose y jugando, indicaron as mismas fuentes.

Pero para solucionar el problema el receptor abierto no practicó en absoluto esta semana y después fue descartado para el partido del domingo contra los Chiefs de Kansas City.

Los Saints acaban de recuperar al mariscal de campo Drew Brees de la lista de lesionados.

Los Saints (10-3) son sublíderes en la División Central de la Conferencia Norte porque perderían un desempate frente a los Packers de Green Bay (10-3).