Suiza aprueba el uso de la primera vacuna contra la covid-19

Ginebra, 19 dic (EFE).- El organismo regulador de medicamentos de Suiza aprobó hoy la vacuna contra la covid desarrollada conjuntamente por Pfizer y BioNTech, que ha sido la primera en utilizarse contra esta nueva enfermedad en el mundo y que hace unos días empezó a inocularse en Estados Unidos.

Se trata de la primera autorización mundial para una vacuna anticovid en el marco de un procedimiento ordinario y no urgente, como el que se ha utilizado en EEUU y bajo el cual está siendo evaluada por las autoridades reguladoras de la Unión Europea, cuya competencia no alcanza a Suiza por estar fuera del bloque comunitario.

La vacuna en cuestión ofrece una protección del 94,5 %, que se alcanza siete días después de haberse recibido la segunda dosis, según los datos aportados por la compañías y revisados por los expertos.

Según el organismo suizo, Swissmedic, esos datos corroboran que su eficacia es elevada en todos los grupos de edad y que se cumplen los criterios de seguridad exigidos, lo que le ha permitido concluir que el beneficio de la vacuna es superior a sus riesgos.

En un comunicado, agrega que los efectos secundarios más frecuentes que se han documentado son comparables con los provocados por la vacuna contra la gripe estacional.

La eficacia óptima se alcanza tras la segunda dosis que debe administrarse al menos 21 días después de la primera.

Paralelamente, Swissmedic ha puesto en marcha un sistema especial en línea para que los profesionales de la medicina declaren cualquier sospecha de efectos secundarios no documentados.

Asimismo, exigirá al fabricante que continúe recogiendo información sobre seguridad, eficacia y calidad de la vacuna.

Pfizer ha indicado que de acuerdo a sus proyecciones actuales, su red de fabricación combinada con la de BioNTech podría suministrar 1.300 millones de dosis de la vacuna de aquí a finales de 2021.