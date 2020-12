Sporting Cristal y Universitario definen el título de la Liga 1 peruana

En la imagen, jugadores de Sporting Cristal. EFE/Elvis González/Archivo

Lima, 19 dic (EFE).- Sporting Cristal y Universitario de Deportes definen este domingo al ganador de la Liga 1 peruana del 2020, en un partido al que los celestes llegan como favoritos a quedarse con el título nacional tras haber derrotado por 1-2 a la U el pasado miércoles en el choque de ida.

El Sporting buscará su vigésimo título desde que llegó a la primera división, en 1956, frente a un Universitario que saldrá por el vigésimo séptimo galardón nacional de su historia, que comenzó en 1924 y lo mantiene como el equipo más ganador del fútbol peruano.

En la previa, el encuentro que se disputará en el Estadio Nacional de Lima tiene como favorito al Cristal, que ratificó en el partido de ida la solidez de su planteamiento y mostró contundencia ofensiva ante un rival que lució con más ímpetu que ideas.

Cuenta para eso con un ataque en el que destacan el media punta ecuatoriano Washington Corozo, una de sus figuras en la campaña de este año, así como el artillero argentino Emanuel Herrera, quien ha sido el máximo anotador de la Liga 1.

Aparecen además el joven centrocampista Martín Távara, quien se ha convertido a los 21 años en la manija del equipo, y el argentino Jorge Cazulo, una máquina que recorre todo el terreno de juego e incluso anota goles decisivos, como hizo el miércoles frente a la U.

"Jugamos como se juegan las finales: serios y responsables", comentó el entrenador celeste, Roberto Mosquera, al término del partido de ida de la final en el que a pesar del triunfo reconoció que la U "es un equipo difícil".

Mosquera agregó que el juego que mostró su equipo lo deja "tranquilo" para la definición, pero enfatizó que nunca considerarían que ya tienen asegurado el título.

"Acá hay gente grande que no va a mirar por encima del hombro a la U. Tenemos todo medido y vamos a llegar bien para la vuelta. Lo que corremos es impresionante", sostuvo.

El Sporting confía en que esos argumentos le bastarán para mantener una racha de impresionantes resultados de la última década, en la que alcanzó una final cada dos años y ganó los títulos de 2012, 2014, 2016 y 2018, y quedó subcampeón en 2015.

La situación de Universitario es diferente, ya que afronta una severa crisis económica que se ha reflejado en malos resultados durante diez años, en los que solo ganó el título de 2013, dirigido precisamente por su actual entrenador, el argentino Ángel Comizzo.

A pesar de ello, tras la derrota del miércoles pasado, el experimentado Comizzo aseguró que aún tienen "el segundo tiempo" para cambiar la historia y está seguro de que pueden "darle vuelta a la situación".

"Tenemos que mejorar nuestro rendimiento", reconoció antes de decir que "en los detalles se marcan las diferencias".

Precisamente, la U tendrá que corregir la poca solidez defensiva que mostró en el partido de ida y que se atribuye, en gran parte, a la ausencia del uruguayo Federico Alonso, el líder de ese sector, que se lesionó hace dos meses.

Tras trabajar a marchas forzadas, Alonso se unió nuevamente al equipo esta semana, aunque no fue considerado el miércoles por precaución, pero es muy probable que esté presente este domingo como una apuesta arriesgada para recuperar el nivel de un zona que ha afrontado muchos problemas desde que no contó con él.

La U también confía en recuperar el buen juego del colombiano Donald Millán, el eje de su zona creativa que en la ida solo mostró chispazos, así como de los hábiles extremos Alejandro Hohberg y el panameño Alberto Quintero, autor del gol del descuento frente al Sporting.

Estos jugadores deberán recuperar su nivel de juego para que el delantero uruguayo Jonathan dos Santos cuente con opciones para ratificar la gran capacidad goleadora que mostró durante el torneo.

El partido que definirá el título de la Liga 1 se jugará en el Estadio Nacional de Lima sin público, en cumplimiento de las restricciones sanitarias ordenadas por el Gobierno peruano para enfrentar la pandemia de la covid-19.

Mientras que a Cristal le basta con un empate para quedarse con el campeonato del año, la U deberá ganar, por lo menos, por un gol de diferencia para forzar el tiempo extra y, de mantenerse la igualdad, ir a la ronda de penaltis.

- Alineaciones probables:

Universitario: José Carvallo; Aldo Corzo, Federico Alonso, Nelinho Quina, Iván Santillán; Alberto Quintero, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Donald Millán, Alejandro Hohberg; y Jonathan Dos Santos.

Entrenador: Ángel Comizzo.

Sporting Cristal: Renato Solís; Johan Madrid, Omar Merlo, Gianfranco Chávez, Nilson Loyola; Jorge Cazulo, Martín Távara, Horacio Calcaterra; Washington Corozo, Christopher Olivares y Emanuel Herrera.

Entrenador: Roberto Mosquera.

Estadio: Nacional, de Lima.

Hora: 15.00 local (20.00 GMT).