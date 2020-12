Raquel Perera, ¿ha felicitado a Alejandro Sanz por su cumpleaños?

18/12/2020 RAQUEL PERERA Y AMIGAS EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Raquel Perera no ha tenido un año tranquilo y es que a pesar de los daños colaterales de la pandemia -que eso le ha afectado a todo el mundo- la exmujer de Alejandro Sanz ha tenido que hacer frente al divorcio con este y a llegar a un acuerdo por el que han estado enfrentados mucho tiempo entre sus abogados. Lo cierto, es que esa tormenta ya ha pasado y ahora luce una sonrisa nueva.



Perera disfrutaba este viernes de la noche madrileña acompañada de amigas y lo cierto es que no ha hecho mucho caso a la prensa que se encontraban en las inmediaciones del Hotel Four Seasons en su gran cena de Navidad. Rodeada de sus íntimas, a su salida aseguraba que lo había pasado muy bien: "Fenomenal, qué sitio más espectacular, súper recomendable".



En cuanto a si ha felicitado a Alejandro Sanz por su cumpleaños, Raquel ha querido guardar silencio y no desvelar si esa felicitación se ha producido, lo que sí que ha querido contarnos es el deseo que tiene para el 2021: "Normalidad".