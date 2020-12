Prueba a la resurrección blanca

El centrocampista brasileño del Real Madrid, Casemiro (i), conduce el balón ante el jugador mexicano del Atlético de Madrid, Herrera, durante el encuentro correspondiente a la jornada trece de primera división disputado el pasado sábado en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE/Chema Moya/Archivo

Eibar/Madrid, 19 dic (EFE).- El Real Madrid, resucitado tras tres jornadas consecutivas en LaLiga a buen nivel con victorias ante el Sevilla (0-1), el Atlético de Madrid (2-0) y el Athletic (3-1), se enfrentará en Ipurúa a una dura prueba frente al Eibar, en un buen estado de forma tras cinco partidos sin conocer la derrota.

Los hombres de José Luis Mendilibar evaluarán el gran momento del conjunto blanco. El equipo de Zinedine Zidane parece haber espantado los fantasmas que surgieron tras las derrotas ante el Shakhtar (2-0) y el Alavés (1-2) y ya camina con paso firme hacia la estabilidad.

En la tercera plaza de LaLiga y clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones, el Real Madrid no quiere sufrir un frenazo en su escalada hacia el liderato que pelea contra la Real Sociedad y el Atlético de Madrid.

Los tres puntos en un estadio que especialmente se le da bien al equipo de Zidane, serán imprescindibles en el futuro blanco. Con cinco victorias en los seis encuentros que ha disputado en Ipurúa, el Real Madrid intentará añadir una sexta para mantener la euforia.

Para ello, Zidane podrá contar de nuevo con el brasileño Carlos Henrique Casemiro, que volverá a un once tras cumplir un partido de sanción ante el Athletic la pasada jornada. Salvo sorpresa mayúscula, estará en la alineación blanca este domingo.

Aparte del más que probable regreso de Casemiro, Zidane tendrá que despejar varias dudas. La general es si apuesta por un once continuista o si decide aplicar una política de rotaciones para dar descanso a jugadores con muchos minutos en sus piernas.

Si apuesta por la primera opción, sus once elegidos serán casi los mismos que los que han jugado los últimos partidos. Si se decanta por la segunda, nombres como Luka Modric, Toni Kroos o Ferland Mendy, podrían descansar. El uruguayo Fede Valverde y el brasileño Marcelo Vieira, esperan su turno.

También Marco Asensio y el brasileño Rodrygo Goes, posibles sustitutos de Vinícius Júnior, baja por una gastroenteritis que le ha dejado fuera de la convocatoria. Tampoco estará Isco Alarcón, que en el último entrenamiento de su equipo sufrió un golpe en un tobillo que le impedirá jugar en Eibar.

Mientras, el belga Eden Hazard, que acaba de recuperarse de una lesión, tampoco viajará a Eibar. Zidane no quiere arriesgarse con uno de sus jugadores clave y ha preferido esperar antes de convocarle de nuevo. No es el caso de Luka Jovic, Mariano Díaz y Martin Odegaard, que regresarán en Eibar y podrían disponer de minutos tras abandonar la enfermería.

Por su parte, el entrenador del Eibar José Luis Mendilibar tendrá que recomponer su alineación ante la plaga de lesiones y sanciones que padece que afectan hasta a seis jugadores, fundamentalmente en su defensa.

Están descartados José Ángel Valdés "Cote", que se sigue recuperando de su grave lesión, así como el defensa argentino Esteban Burgos, sancionado tras ver su quinta tarjeta el domingo contra la Real Sociedad. Otro descarte es el delantero Quique González, que arrastra una lesión en su rodilla derecha desde hace un mes.

Tampoco han entrado en la convocatoria el central portugués Paulo Oliveira con molestias en los músculos isquiotibiales y Rober Correa, con una lesión muscular en el recto que ha hecho imposible su concurso, como ya advirtió el equipo médico del club el pasado martes.

A ellos se une Sergi Enrich, con una contractura y que se perderá el partido cuando la pasada semana logró por fin romper su maleficio ante el gol que le perseguía desde hacía casi un año.

Cierra el capítulo de bajas José Antonio Martínez, que se cayó a última hora, el pasado jueves, del partido de Copa contra el Racing Rioja para el que había sido convocado.

Mendilibar sí que podrá contar con Pedro Bigas que sufrió una contusión en el tobillo contra la Real Sociedad, pero que al final ha superado las molestias, así como con Kevin Rodrigues, que fue duda, por un pequeño malestar, que le impidió desplazarse el jueves a Haro.

La presencia de estos dos jugadores supone un pequeño alivio para que el entrenador armero pueda presentar una alineación solvente para plantar cara a un Real Madrid en racha.

Para completar la convocatoria, Mendilibar también ha llamado a los jugadores del filial Dufur y Unai Arieta, que jugaron el jueves pasado en La Rioja y que tuvieron un papel destacado en el encuentro.

La convocatoria, además del once probable la completan Sergio Álvarez, Soares, Yoel, Olabe, Recio, Kadzior, Pedro León, Dufur y Unai Arieta.

-- Alineaciones probables:

Eibar: Dmitrovic; Pozo, Bigas, Arbilla, Kevin Rodrigues; Diop, Edu Expósito, Inui, Bryan Gil; Muto y Kike García.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Casemiro, Modric, Kroos; Lucas Vázquez, Benzema y Asensio.

Árbitro: José Luis Munuera Montero (Comité Andaluz).

Estadio: Ipurúa.

Hora: 21.00.

-----------------------------------------------------------------

- Puestos: Eibar (11º, 15 puntos); Real Madrid (3º, 26 puntos).

- La clave: las posibles rotaciones del Real Madrid. Zidane podría dar descanso a jugadores con muchos minutos en sus piernas para enfrentarse a un equipo con una alineación de circunstancias por sus múltiples bajas, especialmente en defensa.

- El dato: el Eibar aún conoce la victoria en Ipurúa después de disputar siete encuentros esta temporada, con cuatro empates y tres derrotas.

- El entorno: decimocuarto partido consecutivo sin público en Ipurúa por la covid-19.

- Las frases:

. José Luis Mendilibar (Eibar): "En defensa es donde tenemos escasez, pero tenemos jugadores para sacar un equipo competitivo".

. Zinedine Zidane (Real Madrid): "Va a ser un partido muy complicado y vamos a tener que sacar nuestra mejor versión". EFE

