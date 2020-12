Presidente argentino cuestiona a Corte Suprema de Justicia

El presidente argentino, Alberto Fernández, cuestionó a la Corte Suprema de Justicia y consideró un "tema pendiente" lograr el buen funcionamiento del poder judicial, al hablar en un acto este viernes junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sobre quien pesan varios procesamientos.

"Nos quedan temas pendientes: nos queda de una vez por todas, si queremos ser una República, hacer que uno de los tres poderes (el judicial) funcione como tiene que funcionar", dijo Fernández frente a ministros y dirigentes del oficialista Frente de Todos, a poco más de un año de gobierno.

"Queremos jueces probos, dignos y honestos que hagan justicia y no que corran detrás del poder de turno".

"Queremos una Corte Suprema que nos diga cómo entiende las cosas. Por qué (considera que) hay gravedad institucional cuando se traslada a tres jueces desconocidos y no hay gravedad institucional cuando hay procesos abiertos contra la vicepresidenta (Kirchner), el gobernador Axel Kicillof, el presidente del Banco Central", advirtió el mandatario.

Fernández se refirió a la decisión de la Corte Suprema de otorgar un per saltum (vía rápida extraordinaria) para tratar la remoción de tres jueces federales que habían sido designados en sus cargos durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), sin acuerdo del Senado. La Corte finalmente los ratificó provisoriamente en esos cargos.

"No me lo van a explicar porque no tiene explicación", afirmó Fernández e insistió en que "esas son deudas que todavía tenemos pendientes".

En una carta pública la semana pasada, la vicepresidenta había proferido duras críticas contra la Corte Suprema, como representante del poder Judicial.

"La actuación de ese poder no hizo más que confirmar que fue desde allí desde donde se encabezó y dirigió el proceso de Lawfare. Esa articulación mediática-judicial para perseguir y encarcelar opositores, se desplegó en nuestro país con toda su intensidad desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia de la Nación y, lo que es peor: aún continúa", lanzó Kirchner.

La semana pasada, el alto tribunal rechazó un recurso presentado por Amado Boudou, que fue vicepresidente de Kirchner, lo que dejó en firme una condena de cinco años y 10 meses de cárcel por cohecho pasivo, acusado de comprar cuando era ministro de Economía (2009-2011) y por medio de testaferros el 70% de las acciones de la empresa fabricante de papel moneda, que estaba quebrada.

En su discurso este viernes que antecedió a las palabras del presidente, Kirchner volvió a aludir a la justicia.

"Que nadie se engañe, el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer", advirtió.

Cristina Kirchner está procesada en nueve causas por supuesta corrupción durante su presidencia, una de las cuales ya está en proceso de juicio oral desde 2019.

ls/ll