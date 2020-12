Portugal supera los 6.000 muertos desde que comenzó la pandemia

EFE/EPA/JOSE SENA GOULAO/Archivo

Lisboa, 19 dic (EFE).- Portugal notificó hoy 86 muertos por covid-19, once más que un día antes, y superó la barrera de los 6.000 fallecidos desde que empezó la pandemia, aunque vio reducirse el número de casos activos.

Según el balance divulgado hoy por la Dirección General de Salud (DGS), con los 86 óbitos reportados este sábado ya han fallecido 6.063 personas desde marzo, en un país que ronda los 10 millones de habitantes.

Las cifras de muertos se mantienen elevadas en Portugal, a pesar de que ya hace tres semanas que se tocó el pico de contagios de la segunda ola y los contagios están bajando, aunque a ritmo lento.

El país superó la barrera de los 5.000 muertos el 7 de diciembre y en apenas 12 días ha sumado otro millar de fallecidos.

Este sábado notificó además 3.835 infecciones, la cifra más baja de los últimos cuatro días.

Como hubo más recuperados, 4.124, la cifra de casos activos se redujo respecto a la jornada anterior, hasta algo menos de 70.000.

En cuanto a las hospitalizaciones, hubo un descenso del número de pacientes que se encuentran internados, que ahora son 2.973 (88 menos que un día antes).

Esta caída se produjo en planta, ya que los ingresados en unidades de cuidados intensivos se mantuvieron estables (485, sólo uno más).

Por regiones, el Norte sigue siendo la que registra más contagios, aunque este mes se han ido reduciendo las diferencias con Lisboa: representa el 39 % de las infecciones notificadas este sábado, frente al 30 % de Lisboa.

Debido a que los contagios están bajando a un ritmo más lento del esperado, el Gobierno portugués decidió el jueves endurecer las medidas de cara a fin de año.

Entre el día 31 y el 3 de enero no se podrá viajar entre municipios sin justificación.

Además, se apretaron los toques de queda: el día 31 los portugueses deberán volver a casa como muy tarde a las 23:00 horas, y los días 1, 2 y 3 de enero empezará a las 13:00 horas.

No obstante, sí podrán viajar y reunirse con sus familiares en Nochebuena y Navidad, cuando se relajarán los toques de queda y se permitirá la movilidad.

Portugal estará en estado de emergencia al menos hasta el 7 de enero.