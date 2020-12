Portaltic.-La domótica crecerá un 300% en España hasta 2024 y los expertos dan las claves para crear un hogar inteligente

21/10/2020 Domótica POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA DRV ARQUITECTOS



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Apagar o encender las luces con un comando de voz. Subir la calefacción desde el móvil. Vigilar la casa desde el móvil en vacaciones. Estas y otras muchas acciones son cada vez más comunes hoy en día gracias a la domótica, o los dispositivos inteligentes para el hogar, un mercado en alza que se espera que en España crezca un 300% para el año 2024 y en el que, no obstante, países como Estados Unidos y Alemania aún van muy por delante.



Muchas personas se plantean introducir dispositivos inteligentes para hacer más fácil su vida cotidiana en casa y, de hecho, según estudios de distintas asociaciones, la domótica se está implementando en el 60% de hogares de nueva construcción y en el 40% de hogares ya existentes en España.



No obstante, existen infinitas posibilidades para configurar un hogar inteligente -tantas como personas y casas-, y a algunos usuarios puede darles algo de respeto dar el paso de convertir su casa en un hogar inteligente, pero puede ser muy sencillo siguiendo una serie de consejos y nociones básicas.



Según Daniel Ruiz Valderrama, fundador de DRV Arquitectos y experto en domótica 'low cost', lo primero es entender que al día de hoy se pueden digitalizar, automatizar o programar actividades cotidianas del hogar tales como limpieza, control de la iluminación y la temperatura, control de electrodomésticos, audio y vídeo, etc. Estas actividades pueden hacerse de forma digital por asistentes de voz, gestos y sensores.



TRES PASOS PARA DIGITALIZAR TU CASA



Lo más importante a la hora de decidir convertir el hogar en inteligente es tener en cuenta varios aspectos, entre los que se encuentra primero decidir qué es lo que los usuarios quieren digitalizar: la iluminación, la música integrada en toda la vivienda, electrodomésticos, etc.



Se puede digitalizar absolutamente toda la vivienda, sin embargo, hay veces en que es recomendable hacer el cambio por partes o espacios para poder acostumbrarse poco a poco a que el hogar reaccione con nosotros, como ha explicado Ruiz Valderrama.



El segundo paso es decidir la forma de controlar el hogar conectado, algo que puede hacerse por comandos de voz, por gestos, con sensores de movimiento o por automatizaciones.



No es necesario escoger solo una de estas estrategias, son compatibles entre sí y se pueden combinar dependiendo del uso que se le dé a cada espacio. Una vez se tiene definido la forma de controlar el hogar, entonces se puede plantear una propuesta más personalizada para quien habita esa vivienda.



El tercero de los aspectos pasa por decidir qué usos se le va a dar a cada espacio de la casa. Por medio de estrategias tecnológicas se pueden generar distintos ambientes en el mismo espacio, lo que permite al usuario cambiar de uso, cambiar de estado de ánimo y generar transformaciones a los espacios haciendo que se adapten a sus necesidades.



MERCADO DE LA DOMÓTICA EN ESPAÑA



El mercado mundial de dispositivos inteligentes para el hogar ha resistido durante la pandemia y se calcula un crecimiento de un 4,1% en el 2020, de acuerdo con los datos del informe IDC 'Data Corporation's Worldwide Quarterly Smart Home Device Tracker'. Con unos envíos de 854 millones de unidades en el 2020, se prevé que los envíos mundiales superen los 1.400 millones en 2024.



El valor del mercado global de los hogares inteligentes será de 151.000 millones de dólares en 2024. Según la revista 'Forbes', el 'smart home' estará presente en el 80% de las viviendas de Estados Unidos para ese mismo año. En Europa, la agencia Berg Insights prevé una penetración del 35% en los próximos cuatro años.



En el caso de España se espera que el 20% de las casas para 2024 tengan por lo menos un dispositivo conectado. Esto supone un crecimiento del 300% respecto a las cifras de 2018 y un mercado de más de mil millones dentro de tres años. Esta expansión se verá reflejada especialmente en el sector de la seguridad en el hogar.



Según datos de la Asociación Española de Domótica (Cedom), la facturación de los fabricantes de domótica e inmótica aumentó un 40% en 2018, lo cual supone un aumento significativo respecto al año 2017. España se presenta como uno de los mercados más importantes para los dispositivos de hogar conectado.



Los datos de España se encuentran en este campo aún lejos de países como Estados Unidos, que representa el mayor mercado del mundo de 'smart home', con ingresos de 27.600 millones de dólares este año. China ocupa el segundo lugar con 20.800 millones y según estimaciones, Alemania y el Reino Unido podrían alcanzar 4.800 millones de dólares este año. A continuación, se encuentra Japón con 4.700 millones de dólares en ingresos.



Divididos por categorías, los dispositivos inteligentes generarán la parte más importante del total del mercado, seguidos por los dispositivos de control y seguridad y a continuación, los dispositivos de eficiencia energética.