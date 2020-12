Pepe Navarro desencadena la guerra y nos cuenta todos los detalles de su juicio con Ivonne Reyes

MADRID, 19 (CHANCE)



La guerra entre Pepe Navarro e Ivonne Reyes lleva muchos años activa y lo cierto es que no hay momento en el que alguno de los dos desaproveche hablar, mirando a cámara, sobre cómo se encuentra su pelea judicial. En este caso ha sido el presentador de televisión el que ha aprovechado el micrófono y ha hablado abiertamente sobre el juicio que tuvo con la modelo hace un par de semanas.



"Yo hace cinco años me ofrecí a hacerme la prueba y ella dijo que no... en este instante seguiremos peleando, no sé por qué camino, pero seguiremos peleando para demostrar una cosa que es mentira. Que ella, además, lo sabéis que ella me hizo una prueba. Es más, en el último juzgado, el último juicio que hubo, los únicos testigos fueron detectives que ella contrató para que me hiciesen la prueba a mí y la llevasen al laboratorio para que a contrastasen con su prueba. Ella misma fue al laboratorio a llevar la prueba. Yo supongo que eso de una manera u otra tendrá su repercusión, sus consecuencias jurídicas. Lógicamente es ilegal eso" nos ha confesado Pepe Navarro.



De esta manera abría el melón sobre su guerra judicial con Ivonne Reyes y terminaba confesando lo que había ocurrido hace unos días: "Fue el día cuatro. Lo que pasa es que ella no fue a declarar y yo tampoco fui a declarar, pero fueron a declarar los dos detectives que ella contrató para hacerme, para robarme una prueba de ADN a mí".



Al preguntarle su sus problemas judiciales acabarán en el 2021 aseguraba que: "Yo creo que va a ser más largo. La justicia va muy lenta, muy lenta... y el camino procesal de esto es muy lento y farragoso. Ojalá se acabase en el 2021, salvo que ella diga que no soy su padre y le diga a su hijo quién es su padre".



Pepe Navarro ha querido hablar alto y claro al comentarle que no se ve a Ivonne con ganas de reconocer que no es el padre de su hijo: "Entender que mantiene una mentira que su hijo, el padre de su hijo es otro... hombre, a lo mejor a su hijo le ha dicho quién es el padre... pero de cualquier forma, si mantiene la mentira está engañando a la justicia y está aprovechándose de la justicia para ganar dinero... los papeles son los que dan la verdad y esa prueba que ha hecho ella es la que da la verdad".