Peñarol gana, suma puntos en la Anual y cierra un Intermedio atípico

En la imagen, jugadores de Peñarol. EFE/Federico Anfitti/Archivo

Montevideo, 19 dic (EFE).- Peñarol derrotó este sábado por 1-4 a Danubio en un partido correspondiente a la séptima fecha del Torneo Intermedio uruguayo, que fue suspendido por el contagio de la covid-19 de jugadores y cierra esta competencia atípica que no tendrá campeón este año.

Con el triunfo, los 'carboneros' se ubicaron en la tercera posición de la Tabla Anual, con 36 puntos, detrás de Nacional y Rentistas, ya con opción de cupo para torneos internacionales.

Los dirigidos por Jorge Saralegui anotaron mediante un doblete de David Teráns y tantos de Matías Britos y Agustín Álvarez, mientras que por los locales descontó Martín Comachi.

La final del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo que debían disputar este domingo Nacional y Montevideo Wanderers quedó suspendida por la detección de un positivo por covid-19 en el conjunto tricolor, informó este viernes la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En un comunicado, el organismo explicó que su Mesa Ejecutiva resolvió "hacer lugar a la suspensión solicitada" por el club tricolor "con motivo de la imposibilidad" de jugar la final "debido al aislamiento que dispone el Ministerio de Salud Pública".

Según confirmó el jueves en Twitter la entidad tricolor, "un funcionario de la Institución" dio positivo en las pruebas PCR efectuadas a los integrantes del plantel, el resto de las cuales dieron negativo.

En ese sentido, el Wanderers presentó ante la AUF una queja formal por la suspensión de la final.

"Nuestro club señala que de acuerdo con el protocolo elaborado por la AUF y aceptado por el Ministerio de Salud Pública no se configuró ninguna de las causas previstas para la suspensión del encuentro", expresó el club a través de una carta.

Para el Wanderers, la suspensión del partido "solo aplicaría" si en el conjunto rival se confirman 5 o más casos positivos de la covid-19, algo que para el domingo "no se configuró".

"Wanderers manifiesta que se siente perjudicado en sus legítimos derechos y que el fútbol de esta manera NO PUEDE CONTINUAR", concluye el documento.

La suspensión de toda actividad deportiva pública hasta el 10 de enero por parte de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), decretada este jueves, impide que este título pueda disputarse antes de finalizar 2020.

Tras nueve meses de emergencia sanitaria, Uruguay vive su "primera ola". Desde el 13 de marzo, cuando aparecieron los cuatro primeros positivos de covid-19, Uruguay registra 11.950 personas contagiadas (4.142 de ellas activas) y 109 fallecidas.