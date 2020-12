Observatorio independiente informa de un repunte de covid-19 en Nicaragua

El número de personas infectadas con covid-19 reportada por el Observatorio también fue mayor que los 51 informados por el Gobierno nicaragüense, al que los doctores insisten en que brinde los "datos reales de la pandemia”. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 19 dic (EFE).- El independiente Observatorio Ciudadano COVID-19 de Nicaragua informó este sábado de un repunte de la pandemia de coronavirus en ese país centroamericano, al registrar un incremento del 89 % de casos sospechosos en siete días.

El Observatorio, compuesto por una red de médicos y voluntarios, reportó haber detectado 223 nuevos casos sospechosos de covid-19 entre los pasados días 10 y 16, una cantidad superior a los 218 registrados en los siete días anteriores.

El número de personas infectadas con covid-19 reportada por el Observatorio también fue mayor que los 51 informados por el Gobierno nicaragüense, al que los doctores insisten en que brinde los "datos reales de la pandemia”.

Mientras el Observatorio suma un total de 11.780 casos sospechosos de covid-19 con base en los diagnósticos clínicos, el Ministerio de Salud -única entidad autorizada para aplicar las pruebas- admite 5.938 confirmados.

Asimismo, la entidad indicó que al menos 29 personas fallecieron con síntomas de covid-19, incluyendo neumonía, en los siete días reportados, frente a nueve registrados en la semana previa.

En total el Observatorio registra 2.851 muertos, frente a 163 reportadas por el Gobierno.

Las autoridades, por su parte, solamente reportan un muerto por semana en los últimos cuatro meses, desde que a inicios de agosto informó dos víctimas en un mismo reporte.

El Observatorio también informó que la pandemia ha cobrado la vida de 111 trabajadores de la salud, desde médicos hasta personal de apoyo, con un total de 835 contagiados.

Hasta ahora el Gobierno no ha notificado cómo la covid-19 ha impactado en el sector.

En la más reciente semana de estudio, el Observatorio detectó 12 irregularidades, la mayoría relacionadas con "exposiciones de personas en aglomeraciones, atención inadecuada del Ministerio de Salud, insuficiente información pública sobre la covid-19, y entierros clandestinos".

En la víspera, el presidente Daniel Ortega presumió de su estrategia ante la pandemia, que consiste en promover aglomeraciones y no establecer medidas de prevención social, como el cierre de escuelas o confinamiento, no obstante la misma ha sido criticada por médicos y científicos de otras especialidades, que consideran que el Gobierno “oculta información” sobre la covid-19.

El Observatorio recomendó a las familias que, si no pueden evitar reunirse en Navidad, adopten de forma estricta las medidas higiénicas necesarias, incluyendo el distanciamiento social, especialmente en el momento de la cena.