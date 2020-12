Netanyahu da inicio a vacunación en Israel mientras EEUU distribuye inmunizante de Moderna

SHOTLIST RAMAT GAN, ISRAEL19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, recibiendo la primera vacuna de Pfizer-BioNTech2. Plano general de Benjamin Netanyahu recibiendo su carnet de vacunación3. Plano general del ministro de Salud de Israel, Yuli Edelstein, recibiendo la vacuna4. Primer plano de una enfermera preparando la vacuna para el primer ministro, Benjamin Netanyahu 5. SOUNDBITE 1 - Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (hombre, 71 años, inglés, 15 seg.): "No, no estaba nervioso. Creí que era importante dar un ejemplo a todos los israelíes para que se vacunen ellos porque creo que si hacemos esto juntos, derrotaremos al coronavirus y más pronto de lo que la gente esperaba." "No, I wasn’t nervous, and I thought it was important to set a personal example so all Israelis would go and vaccinate themselves. Because I think that if we do this together, we'll beat the Corona, and sooner than people expected" NORWOOD, MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS2 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 6. Plano general de un edificio de Moderna en Norwood, Massachusetts 7. Primer plano de un letrero de Moderna WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTES: HANDOUT / DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, HANDOUT / US DEPARTMENT OF DEFENSE 8. SOUNDBITE 2 - General Gustave Perna, responsable de la Operación "Warp Speed" para garantizar la entrega de la vacuna (hombre, inglés, 14 seg.): "Seguimos en el camino para asignar alrededor de 20 millones de dosis de la vacuna a todas las jurisdicciones para finales de diciembre, con la distribución de esas dosis llegando hasta la primera semana de enero." "I personally updated Secretary Azar (US Secretary of Health and Human Services Alex Azar, ed) on where we think we are with numbers. We remain on track to allocate around 20 million doses of vaccine to all jurisdictions by the end of December, with distribution of those doses pushing into the first week of January. " NORWICH, CONNECTICUT, ESTADOS UNIDOS15 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano medio de un trabajador de la salud en Norwich, Connecticut, recibiendo su vacuna contra la covid-1910. Primer plano de personal de salud administrando la vacuna11. Plano general de personal de salud recibiendo la vacuna ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La vacuna de Moderna contra el covid-19 empieza a distribuirse en EEUUNueva York, 19 Dic 2020 (AFP) - La vacuna del laboratorio estadounidense Moderna contra el covid-19 comenzó a ser distribuida este sábado en Estados Unidos, dijo un funcionario del gobierno.La Agencia estadounidense de medicamentos (FDA) anunció la noche del viernes la autorización de emergencia para esta vacuna, una semana después de hacer lo propio con el inmunizante del dúo estadounidense-alemán Pfizer/BioNTech."La distribución de la vacuna Moderna ya comenzó", dijo el general Gus Perna, responsable de la Operación "Warp Speed" del gobierno estadounidense para garantizar la entrega de la vacuna.El sábado, las primeras dosis salieron de Bloomington, Indiana, donde se encuentra el centro de envasado de vacunas que Moderna subcontrató con la empresa Catalent."Los paquetes están siendo embalados y cargados hoy (sábado)", dijo Perna en rueda de prensa, aunque aclaró que FedEx y UPS recién el domingo comenzarán el envío a destino.La vacuna de Moderna puede almacenarse a -20°C, mientras que la de Pfizer/BioNTech debe guardarse a -70°C, obligando a esta última a desarrollar recipientes específicos para su transporte.Perna destacó que las condiciones de almacenamiento menos estrictas para el inmunizante de Moderna otorgan una mayor "flexibilidad para satisfacer las necesidades de las zonas rurales y de más difícil acceso".Desde que la FDA otorgó hace una semana la autorización de emergencia a Pfizer/BioNTech para distribuir su vacuna, se entregaron 2,9 millones de dosis, indicó el general.Perna indicó que el gobierno espera entregar 20 millones de vacunas para fin de año, aunque posiblemente esa cifra recién se logre en la primera semana de enero.tu/iba/yow/yo ------------------------------------------------------------- Netanyahu recibe vacuna contra coronavirus e inicia campaña de vacunación en IsraelRamat Gan, Israel, 19 Dic 2020 (AFP) - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recibió el sábado la vacuna Pfizer/BioNTech contra el coronavirus, dando así inicio a la campaña nacional de vacunación en su país.Netanyahu, de 71 años, fue vacunado en el hospital Sheba, situado en Ramat Gan, cerca de Tel Aviv, ante las cámaras de televisión que transmitían en directo, según un periodista de la AFP."Pedí ser vacunado primero, junto al ministro de Salud Yuli Edelstein, para dar ejemplo y alentarles a vacunarse", dijo Netanyahu.La segunda inyección de esta vacuna deberá ser administrada dentro de tres semanas.El vicepresidente estadounidense Mike Pence fue vacunado también en directo el viernes, mientras que el presidente electo Joe Biden recibirá la dosis el lunes.Más de 370.000 personas han dado positivo al coronavirus en Israel desde que se registró el primer caso de la pandemia en febrero.Poco más de 3.000 personas han muerto, en un país de 9 millones de habitantes.scw-gl/awa/jz/eg