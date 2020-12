Multa a seis bancos franceses por cobros excesivos en los pagos con tarjeta

EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo

París, 19 dic (EFE).- Seis bancos franceses han sido sancionados con una multa global de unos 2,8 millones de euros por no haber respetado las reglas europeas de transparencia y de tarifas en vigor para los pagos con tarjeta, indicó este sábado el diario Le Parisien.

El principal afectado por la sanción impuesta por la Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de los Fraudes (DGCCRF) es BNP Paribas, con 1,49 millones de euros de multa, seguido por la Banque Postale (1,16 millones) y la Banque Populaire du Grand Ouest (74.446 euros).

El banco Afone (58.200 euros), la caja regional de Crédit Agricole en Normandía (48.276) y la caja federal de Crédit Mutuel en esa misma región (35.600) completan la lista de establecimientos castigados a raíz de un control efectuado en 2018.

El organismo público detectó falta de transparencia tarifaria hacia sus clientes comerciantes, con contratos que según Le Parisien indican solo "una comisión global" que, al no estar detallada, no permite comparar con otras entidades.

La DGCCRF estima además que sus tarjetas duales, que permiten realizar el pago a débito o a crédito, tienen comisiones "excesivas".

La Banque Postal ha dicho tomar nota de la decisión y emprender las medidas necesarias para reparar los fallos detectados, mientras que BNP Paribas prevé recurrirla ante el Tribunal Administrativo de París, añadió el diario.

Romain Roussel, director de gabinete en la DGCCRF, subrayó a Le Parisien que "es la primera vez que se pone en evidencia y se sanciona ese tipo de prácticas", y avanzó que habrá nuevos controles para garantizar la mejor protección a los consumidores.