Mike Manley será el responsable de las Américas para la nueva Stellantis

En la imagen, el primer ejecutivo de FCA, Mike Manley. EFE/Sebastiao Moreira/Archivo

Washington, 18 dic (EFE).- El consejero delegado de Fiat Chrysler (FCA), Mike Manley, se hará cargo de las operaciones de Stellantis, la empresa que surgirá de la fusión de FCA y la francesa PSA, en el continente americano, informó este viernes el presidente del Consejo de Administración de la compañía italo-estadounidense, John Elkann.

En un carta enviada a los empleados de FCA, Elkann recuerda que las dos compañías han acordado que Carlos Tavares se convierta en el consejero delegado de la nueva Stellantis y que "Mike jugará un papel fundamental en el futuro éxito" de la compañía.

Tavares es el actual consejero delegado de PSA y dirigirá Stellantis, que se convertirá en el cuarto fabricante mundial de automóviles por volumen de producción.

El acuerdo de fusión establece que PSA nombrará a seis de los once miembros del consejo de dirección de Stellantis. Los cinco restantes serán nombrados por FCA. Manley no formará parte del consejo de administración de la nueva compañía, en el que sí estarán Tavares y Elkann.

Elkann recordó cómo Manley se hizo cargo de FCA "bajo las más difíciles circunstancias", poco después de que Sergio Marchionne, entonces el consejero delegado de FCA y la mente que guió la fusión de Fiat con el Grupo Chrysler en 2009, muriese en julio de 2018 de forma inesperada.

"Quizás no debería ser una sorpresa que habiendo liderado la profunda transformación y el desarrollo excepcional de las marcas Jeep y Ram antes de convertirse en consejero delegado, Mike haya tomado con calma el terreno abrupto de los dos últimos años", continuó Elkann.

"Estoy encantado de informar hoy que una vez la fusión se complete, esperamos que pronto en el año nuevo, se pedirá a Mike que asuma el papel de director de las Américas, trabajando junto Carlos", terminó señalando Elkann.

Antes de ser nombrado consejero delegado de FCA, Manley dirigió las marcas Ram y Jeep de FCA. El ejecutivo de origen británico es considerado el responsable de hacer que Jeep se haya convertido en uno de los principales activos de FCA y la principal fuente de ingresos de la compañía.

Manley también fue responsable de negociar un acuerdo de fusión entre FCA y la también francesa Renault pero la unión fue frustrada por la posición del Gobierno francés. Finalmente, Manley consiguió cerrar el acuerdo con la rival de Renault, el grupo PSA.

Durante años, Marchionne intentó fusionar FCA con General Motors (GM), pero el principal fabricante de automóviles de Estados Unidos rechazó todas las ofertas del ejecutivo italo-canadiense.