Maduro ve "estúpidas" las sanciones de EE.UU. a empresa vinculada a las elecciones

Caracas, 18 dic (EFE).- El presidente venezolano, Nicolás Maduro, calificó este viernes de "estúpidas" las sanciones adoptadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la empresa Ex-Cle Soluciones Biométricas C.A. (conocida como Ex-Cle C.A.), encargada del sistema automatizado en las pasadas elecciones legislativas.

"Me enteré que el inefable, el impresentable (secretario de Estado de EE.UU.) Mike Pompeo hoy sacó unas sanciones estúpidas", afirmó Maduro en un acto en la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un organismo compuesto solo por chavistas y rechazado por parte de la comunidad internacional.

SANCIONES POR RESPALDAR A MADURO

El Departamento del Tesoro de EE.UU. explicó en un comunicado publicado horas antes que sancionaba a Ex-Cle C.A. por "respaldar materialmente al presidente ilegítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lo que incluye proporcionar bienes y servicios que el régimen de Maduro empleó para llevar a cabo las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2020".

Junto a esa empresa, EE.UU. sancionó a Guillermo Carlos San Agustín y a Marcos Javier Machado Requena por haber actuado "para o en nombre" de Ex-Cle C.A.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, subrayó en la nota que "los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro de robar las elecciones en Venezuela muestran su desprecio por las aspiraciones democráticas del pueblo de Venezuela".

Ante estas sanciones, el gobernante venezolano mostró todo su apoyo y solidaridad "a los empresarios que hicieron esas máquinas", gracias a las cuales "Venezuela votó" en los comicios legislativos del pasado 6 de diciembre, a los que no acudió el sector opositor que lidera Juan Guaidó por considerarlos un fraude.

"Creían que no iba a haber sistema electoral, hubo máquinas, hubo sistema electoral, Mike Pompeo, y hay una nueva Asamblea Nacional (AN, Palamento). Esa es nuestra mayor venganza a los supremacistas de Estados Unidos.

Pompeo destacó en otro comunicado este mismo viernes que Ex-Cle C.A. "tiene contratos de millones de dólares" con el Gobierno de Maduro, al que le ha proporcionado hardware y software electoral.

La compañía "estuvo al tanto y se implicó en los esfuerzos del régimen de amañar las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre, y por tanto socavó la democracia y suprimió las voces del pueblo venezolano", dijo Pompeo.