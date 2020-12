Los controles anti covid forman atascos kilométricos en Croacia y Eslovenia

Ciudadanos con la mascarilla en Zagreb, Croacia. EFE/EPA/ANTONIO BAT

Zagreb, 19 dic (EFE). - Los controles fronterizos para reducir la expansión de la covid-19 están provocando esperas de hasta quince horas para entrar en Croacia y Eslovenia por la afluencia de miles de personas que trabajan en Europa Occidental y viajan a visitar a su familias por Navidad en países de los Balcanes.

Desde el jueves, en todos los pasos fronterizos de entrada a Eslovenia y Croacia se espera varias horas, y en el de Obrezje-Bregana, hasta 15, informa la televisión regional N1.

"En las últimas 15 horas he logrado moverme 15 kilómetros", declaró en ese paso fronterizo entre los dos países un conductor que viaja desde Alemania hacia Serbia.

Las autoridades croatas exigen presentar una prueba negativa de la covid-19 a quienes van a quedarse en el país, pero no a quienes sólo quieren cruzarlo en dirección a otros destinos.

Quienes quieran permanecer en Croacia pero no acrediten ser negativos por el virus, deben permanecer dos semanas en cuarentena.

Croacia ocupa el primer lugar por incidencia de la covid-19 en la Unión Europea, con 1.208 contagios acumulados en los últimos catorce días por cada 100.000 habitantes, y Eslovenia el cuarto, con 1.006 contagios.

Las autoridades croatas esperan una afluencia aún mayor de vehículos los días antes de Navidad, aunque la llegada de viajeros es este año hasta un 40 % inferior a la de pasadas Navidades.

Austria, donde residen muchas personas originarias de países de los Balcanes, reforzará hasta el 10 de enero la vigilancia de las fronteras, con la colaboración del Ejército, de cara al regreso de esos viajeros cuando terminen las fiestas.

A partir de hoy, la entrada al país, con algunas excepciones, supone permanecer diez días en cuarentena, que puede reducirse si tras cinco se presenta una prueba negativa de la covid-19.