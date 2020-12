López Obrador dice que México no puede dedicarse "solo a la pandemia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habla durante su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán/Archivo

Halachó (México), 19 dic (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, argumentó este sábado que el Gobierno no puede dedicarse "solo a la pandemia", por lo que defendió una respuesta "equilibrada" entre la salud y la economía.

"Se tiene que equilibrar la acción en lo sanitario, es decir, el enfrentar la pandemia como se ha venido haciendo y también reactivar nuestra economía, no podemos solo dedicarnos a atender la pandemia, a cerrar la actividad económica por completo en el país porque sería muy grave", comentó.

Las declaraciones de López Obrador, en un evento público en Halachó, Yucatán, ocurren cuando México ha superado los 1,3 millones de casos y las 117.000 muertes por covid-19, en lo que la Secretaría de Salud considera el "segundo pico" del brote en el país.

También surgen el día en el que la zona metropolitana de la capital del país, conformada por Ciudad de México y el Estado de México, inician con un cierre de las actividades económicas no esenciales que durará hasta el 10 de enero por la saturación hospitalaria, cercana al 80 %.

"Ha sido terrible enfrentar esta pandemia, pero vamos saliendo, ahora se tuvo que decidir por los médicos, declarar en semáforo rojo la Ciudad de México, por el número de contagios y para evitar que nos rebasara la pandemia", reconoció el presidente.

López Obrador afirmó que "afortunadamente esto no es lo que está pasando en todo el país", al precisar que solo ocho de los 32 estados del país presentan un incremento de contagios.

El mandatario, quien ha cuestionado el uso obligatorio del cubrebocas y las medidas "autoritarias" para frenar la pandemia, está de gira en el sureste de México para supervisar el Tren Maya, una obra que "reactivará la economía".

“La estrategia nuestra consiste en equilibrar, buscar que se cuide la vida y también que se promueva la actividad económica y haya bienestar en nuestro país y lo vamos logrando", declaró.

Por otro parte, presumió el acuerdo con Pfizer que le permitirá a México, al igual que otros países del mundo, recibir la próxima semana un primer paquete para vacunar a 125.000 trabajadores de la salud en Ciudad de México y el norteño estado de Coahuila.

El presidente recordó que después seguirá la vacunación de 10 a 12 millones de adultos mayores de 65 años y que está considerando que los maestros tengan acceso prioritario para reactivar las clases.

“Contamos con el presupuesto, ya hay recursos económicos suficientes para adquirir todas las dosis que se requieran, va a depender de la disponibilidad que se tenga de estas vacunas", manifestó.