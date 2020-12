19/11/2019 Isa Pantoja ya ha visto a su hijo Alberto. MADRID, 19 (CHANCE) Isa Pantoja fue expulsada el jueves pasado de La casa fuerte y lo cierto es que tenía muy claro qué haría nada más salir del concurso: ver a su hijo y a su madre. Una de estas dos cosas ya la ha realizado, ver a su niño, Alberto, al que ha echado mucho de menos durante su participación en el reality. Ahora, le falta ir a Cantora y reventar el encierro en el que lleva sumergida su madre durante meses. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Isa Pantoja fue expulsada el jueves pasado de La casa fuerte y lo cierto es que tenía muy claro qué haría nada más salir del concurso: ver a su hijo y a su madre. Una de estas dos cosas ya la ha realizado, ver a su niño, Alberto, al que ha echado mucho de menos durante su participación en el reality. Ahora, le falta ir a Cantora y reventar el encierro en el que lleva sumergida su madre durante meses.



Con un un tweet, Isa Pantoja ha advertido a todos sus seguidores de la felicidad que siente ahora que ya ha visto a su hijo Alberto, después de semanas encerrada en el concurso: "Me ha dado la vida ver a mi pequeño". Con ese mensaje, la hija de la cantante ha confesado haber visto ya a su hijo.



Además, la hermana de Kiko Rivera también ha compartido por stories unos vídeos en los que la podemos ver de lo más feliz junto Alberto. Los dos ya están juntos, pero ¿cómo se encuentra su relación con Asraf Beno? ¿ha visto ya a su madre? ¿va a ver a su hermano Kiko?



Preguntas que de momento no tienen respuesta y que según pase el tiempo sabremos cómo está la situación en el núcleo de la familia Pantoja, que como sabemos, no está pasando por su mejor momento. Y es que Isa Pantoja está viviendo uno de los momentos más inestables de su vida, el hecho de que su hermano no tenga ninguna relación con su madre ha hecho que todos los muros de esa familia se caigan y no se sepa cómo se va a solucionar.