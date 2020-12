India supera los 10 millones de contagios y varios países inician confinamientos de Navidad

SHOTLIST 1. Videografía del número de contagios en India sobrepasando los 10 millones CALCUTA, BENGALA OCCIDENTAL, INDIA19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 2. Plano general del área de un mercado Kole llena3. Plano general del área de un mercado Kole llena4. Plano medio del área de un mercado Kole llena5. Plano medio de la realización de pruebas de covid-196. Plano general de la realización de pruebas de covid-19 BANGALORE, KARNATAKA, INDIA19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 7. Plano general de un mercado con gente comprando8. Plano medio de un mercado con gente comprando9. Plano medio de un mercado con gente comprando BOMBAY, MAHARASHTRA, INDIA19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 10. Plano medio de gente entrando y saliendo de una estación de trenes CHENNAI, TAMIL NADU, INDIA19 DE DICIEMBRE DE 2020FUENTE: AFPTV 11. Plano general de gente esperando en una parada de autobús12. Plano medio de una enfermera vacunando a un hombre ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: CentralSuiza autoriza vacuna de Pfizer y varios países comienzan confinamientos de Navidad Por Por las oficinas de la AFP =(Fotos+Video+Infografía)= Roma, 19 Dic 2020 (AFP) - Suiza se convirtió este sábado en el primer país de Europa continental en aprobar la de Pfizer/BioNTech, y después de que Estados Unidos diera su visto bueno a la de Moderna, mientras varios países, como Italia, toman medidas drásticas de cara a las fiestas navideñas.Con la aprobación suiza, más de 15 países en el mundo ya han dado luz verde a la distribución de la vacuna, entre ellos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Arabia Saudita y Singapur.En la Unión Europea (UE), la vacunación comenzará el 27 de diciembre, según la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.La Agencia Europea de Medicamentos examinará el lunes la vacuna de Pfizer/BioNTech, que deberá ser autorizada dos días después por la Comisión. El análisis de la vacuna de Moderna se realizará el 6 de enero, una semana antes de lo previsto.Estados Unidos, con más de 310.000 decesos por covid-19 y donde se registran más de 2.500 muertes al día, se convirtió el viernes en la primera nación en autorizar el régimen de dos dosis de Moderna, la segunda vacuna que se implementa en un país occidental después de la desarrollada por Pfizer/BioNTech. Millones de dosis comenzarán a enviarse a partir de este fin de semana desde lugares de almacenamiento en frío ubicados en las afueras de las ciudades de Memphis y Louisville.Los países cifran sus esperanzas en las vacunas para detener una pandemia que ha matado al menos a 1,67 millones de personas e infectado a más de 75,6 millones en todo el mundo, según el recuento de la AFP basado en fuentes oficiales. - Dos invitados por Navidad - Pero antes de que las campañas de vacunación empiecen a dar sus frutos, numeroso países imponen más restricciones para intentar contener la propagación del virus, sobre todo en Navidad y Fin de Año. En Europa, la región en el mundo más golpeada por la pandemia, con más de 510.000 fallecidos, Italia anunció el viernes nuevas medidas durante esta época de fiestas, incluyendo el cierre de bares y restaurantes y muchas tiendas, y la prohibición de viajes entre regiones. Sólo se permitirá una salida al aire libre diaria por hogar.Entre el 21 de diciembre y el 6 de enero, los italianos podrán invitar a casa a dos personas, familiares o amigos, acompañados por sus hijos, si estos tienen menos de 14 años.En otras regiones de mundo, este sábado se empezaron a aplicar las nuevas medidas. En México, la alcaldesa de la capital anunció que su ciudad y el estado vecino, donde viven cerca de 23 millones de personas, suspenderán casi todas las actividades a partir de este fin de semana, permitiendo funcionar sólo sectores esenciales como la alimentación, la energía, el transporte, la manufactura y los servicios financieros. México, que ya suma más de 117.000 muertos y 1,3 millones de casos, está entre los cinco países más afectados del mundo por el covid-19.Panamá, por su parte, impondrá una cuarentena total para Navidad y Año Nuevo y decidió limitar el acceso a supermercados. En Brasil, segundo país con más muertes (más de 185.000) sólo por detrás de Estados Unidos y cuyo cifras diarias de decesos siguen siendo muy elevadas, el presidente Jair Bolsonaro, se burló de los posibles efectos secundarios de la vacuna de Pfizer. "En el documento de Pfizer está muy claro: 'no somos responsables de ningún efecto secundario'. Si te conviertes en caimán, es tu problema", dijo. - Vacunaciones públicas - En Estados Unidos, altos funcionarios fueron vacunados el viernes, incluido el vicepresidente Mike Pence, cuya inoculación pública intenta persuadir a los escépticos de las vacunas. En Francia, el presidente Emmanuel Macron, el último de los grandes dirigentes en contraer el coronavirus, se encontraba "estable" y "sigue presentando los mismos síntomas de la enfermedad (cansancio, tos, dolores musculares), que no le impiden cumplir con sus funciones", según un comunicado de la presidencia el sábado.Mientras tanto, el virus sigue propagándose. Los expertos en el Reino Unido que habían identificado una nueva cepa del covid-19 alertaron que esa nueva variante, detectada en el sur del país, se está diseminando de forma acelerada, aunque no parece provocar mayor mortalidad, ni perturbar al efecto de las vacunas.India superó los 10 millones de casos el sábado, lo que lo convierte en el segundo país con más infectados en el mundo, por detrás de Estados Unidos, aunque la propagación se ha frenado en las últimas semanas.Las naciones más pobres también recibieron noticias alentadoras: la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus socios han dicho que las vacunas se distribuirían a principios del próximo año a 190 países."La luz al final del túnel se ha vuelto un poco más brillante", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. burs-es/jz ------------------------------------------------------------- India supera los 10 millones de casos de coronavirusNueva Delhi, 19 Dic 2020 (AFP) - India superó los 10 millones de casos de coronavirus el sábado, según información oficial, lo que lo convierte en el segundo país con más infectados en el mundo, por detrás de Estados Unidos, aunque la propagación se ha frenado en las últimas semanas.Tras los 25.000 nuevos infectados registrados en las últimas 24 horas, el número total de casos se eleva a 10 millones, de los que 9,6 millones se han recuperado y 145.136 han muerto, según datos del Ministerio de Salud.En septiembre, este país de 1.300 millones de personas registró cerca de 100.000 casos diarios y parecía que iba a superar a Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia.Pero la propagación se aceleró en Estados Unidos y empezó a ralentizarse en India, pese que el país alberga algunas de las ciudades más pobladas del planeta.Estados Unidos, que tiene un cuarto de la población de India, ha registrado más de 200.000 nuevos casos y en torno a 2.500 muertos diarios en las últimas semanas, 10 veces más que en India.La tasa de letalidad en India es también muy inferior, menos de la mitad que en Estados Unidos con más de 310.000 fallecidos o Brasil, donde han muerto de covid-19 más de 185.000 personas.Habitantes de la capital, Nueva Delhi, dijeron a la AFP que siguen preocupados pero se sienten más seguros que antes cuando salen de casa."Obviamente el miedo se ha ido reduciendo con el tiempo. Inicialmente, era más aterrador. Ahora no nos preocupamos demasiado", dice el ama de casa Huma Zaidi."Aunque seguimos tomando precauciones como llevar mascarilla cuando salimos y evitamos concentraciones", dice.India ha levantado las restricciones para la mayoría de las actividades para tratar de reavivar la economía, aunque algunos estados y territorios han impuesto medidas para doblegar la propagación del virus. - Preocupación por la cadena del frío - La barrera de los 10 millones coincide con el gigantesco desafío de empezar la vacunación de la población el próximo año.El objetivo del gobierno es vacunar a 300 millones de personas en un primer momento, en particular al personal sanitario y a otras personas de primera línea de riesgo.India todavía no ha aprobado ninguna vacuna pero muchos fabricantes de medicamentos han solicitado la autorización para fabricarla, entre ellos, AstraZeneca, que está asociado con el Instituto del Suero de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo.Funcionarios del Ministerio de Salud esperan reunirse en los próximos días con personal del Comité Electoral, que realiza las gigantes elecciones nacionales y estatales, para definir la distribución de las dosis, anunció el jueves Press Trust of India.Expertos advierten que el país podría tener dificultades debido a la falta de infraestructura para mantener la cadena del frío -necesaria para conservar las vacunas refrigeradas, particularmente en las zonas pobres y densamente pobladas de las ciudades y en regiones remotas."Toda la experiencia que tiene India en vacunación es en una escala mucho menor con la vacunación anual de menores", dice a la AFP Satyajit Rath, especialista del Instituto Nacional de Inmunología.La primera vacuna que ha recibido la autorización de países como Reino Unido o Estados Unidos, la de Pfizer y BioNTech, necesita mantenerse a temperaturas de 70º bajo cero.grk-abh-stu/jah/af/ll