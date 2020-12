Imanol Alguacil: "Somos el mismo equipo que enamoró hace un mes"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, da instrucciones a Alexander Isak (i) durante el partido de Liga en Primera División ante el Levante disputado este sábado en el estadio Ciutat de Valencia. EFE/Juan Carlos Cárdenas

Valencia, 19 dic (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, explicó este sábado tras perder por 2-1 ante el Levante en València que la clave del partido fue "dejar vivo" al rival en la primera mitad, pero subrayó que son "el mismo equipo que enamoró" hace un mes.

"Pese a ello, con el cúmulo de partidos importantes y lesiones importantes no hay duda que ha bajado el nivel de resultados", dijo Imanol tras el partido.

Sin embargo, el entrenador vasco señaló que en cuanto a "ganas, ilusión y maneras" no han bajado su nivel y destacó el rendimiento exhibido en la primera mitad.

"Me quedo con la primera parte, con la energía del equipo, cómo ha apretado con un ritmazo increíble ante un equipo que juega muy bien. Hemos sido superiores, pero no hemos estado acertados", indicó.

Imanol admitió que en la segunda parte el partido fue "más equilibrado" y que repitieron sus errores en la definición. "Hemos estado muy por encima del rival al principio del partido, pero no hemos vuelto a acertar y cuando tienes tantas y no aciertas puede pasar esto", dijo.

El técnico de la Real Sociedad reconoció que el primer gol del Levante fue un error suyo en la salida del balón, aunque no por eso debían "echarse las manos a la cabeza" y recalcó que las bajas que sufren han lastrado al equipo.

"No estamos tan lejos del equipo que fuimos hace un mes. Nos está costando sacar los resultados. El nivel de estrés físico es brutal y sin tener a toda la plantilla y diría yo a la gente importante. Ahora más que nunca tiene mucho mérito lo que está haciendo esta Real Sociedad", comentó.

"Antes no éramos candidatos a ganar o estar en Champions porque no se puede mantener ese nivel", finalizó.