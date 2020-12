Gonzalo Caballero da la cara por Victoria Federica y la defiende de las acusaciones de 'ladrona'

03/10/2020 GONZALO CABALLERO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)Gonzalo Caballero, fiel defensor de la Monarquía española, ha querido mandar todo su apoyo a la Casa Real y al Rey Juan Carlos I por los momentos tan delicados que se están viviendo. Recordemos que el joven torero mantuvo una relación sentimental con Victoria Federica, nieta del emérito, hace tan solo un año y siempre se ha posicionado a favor de los Reyes.



Hemos aprovechado para preguntarle por las imágenes de Victoria Federica en la que la llaman ladrona y el torero asegura no saber nada y prefiere mantener al margen: "Es un tema que es muy delicado y no quiero entrar. La verdad que nadie merece esas y como te digo, es un tema muy delicado que prefiero no opinar. La verdad es que estoy desconectado de todo, estoy en el campo entrenando y no se de qué imágenes me hablas".



Nosotros hemos querido describirle las imágenes para que se haga una idea de lo que le ocurrió a su expareja y entonces, Gonzalo ha asegurado que: "No me he enterado, pero creo que no tiene ningún fundamento y habrá que mandar todo mi apoyo a la Casa Real en estos momentos tan difíciles que creo que lo que han hecho por nuestro país, todos tenemos que estar muy agradecidos".