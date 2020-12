Fútbol/Primera.- (Crónica) La Real entrega el liderato al Atlético y el Villarreal pide paso

Un golazo de Raúl Carnero castiga a un desgastado Sevilla



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Real Sociedad cedió (2-1) este sábado en su visita al Levante en la jornada 14 de LaLiga Santander, donde el Villarreal sacó los tres puntos a domicilio ante Osasuna (1-3) y el Sevilla falló en su intento de estar en esa zona alta ante el Real Valladolid (1-1).



En el Ciutat de València, la Real Sociedad volvió a dar un paso atrás en su intención por mantenerse en la pelea por el título tras caer en un partido donde los pupilos de Imanol Alguacil merecieron mejor suerte. Un tanto tardío de Jorge de Frutos, a cuatro minutos del final, les dejó de vacío y les hizo perder el liderato tras el triunfo del Atlético ante el Elche.



La Real sigue echando de menos a David Silva y a Oyarzabal, aunque sin ellos pudo superar el escollo de la Europa League y dar la cara en el Campo Nou. Sin embargo, este sábado se quedó sin gasolina en su visita al Levante pese a tomar ventaja en el marcador a los 22 minutos gracias a un gol de Aleksander Isak, que marcó de libre directo con gran potencia.



El conjunto de Paco López no tardó en replicar con el empate de Roger Martí, que fue el más listo al aprovechar un rechace provocado por Dani Gómez. El gol dio alas a un Levante que fue a más. La Real, que vio cómo le anulaban un gol en la segunda mitad, acabó perdiendo cuando De Frutos fusiló a Álex Remiro. Es la quinta jornada consecutiva sin ganar para los 'txuri urdines'.



Por su parte, el Villarreal consolidó su condición de equipo 'Champions' tras vencer a domicilio al Club Atlético Osasuna (1-3) con protagonismo del internacional Gerard Moreno, autor de un doblete. Los de Unai Emery -que no pierden en Liga desde finales de septiembre- fueron un equipo convincente y dejaron pocos resquicios al cuadro rojillo pese al empuje final de los navarros.



Gerard Moreno puso el 0-1 a los 7 minutos y el Villarreal fue a más cuando se quedó en superioridad tras la expulsión de Aridane en el conjunto local. El Submarino amplió la renta 10 minutos después, al borde de la media hora, con un remate de pillo de Fernando Niño, que metió la puntera para batir a Rubén Martínez con astucia.



Los de Jagoba Arrasate, que siguen apurados por la clasificación en el puesto de colista, recortaron distancias con un penalti de Roberto Torres, pero nuevamente Gerard Moreno -con un remate certero- dejó la miel en los labios a un Osasuna que comienza a complicarse la vida. El Villarreal, por su parte, sigue firme para consolidarse entre los cuatro primeros.



EL VALLADOLID SACA UN JUSTO EMPATE EN SEVILLA



La jornada del sábado la cerró el empate en el Ramón Sánchez Pizjuán que llegó en el minuto 87 con un golazo por la escuadra de Raúl Carnero. El Sevilla, que se queda fuera de la zona europea de la tabla, fue mejor en el primer tiempo pero, de más a menos, terminó cediendo todo el protagonismo al rival. El Valladolid, con confianza renovada en los últimos partidos, no paró hasta lograr al menos el punto que suma aún con el descenso apretando.



El inicio mejor del Sevilla dejó una clara ocasión de Ocampos a los 10 minutos, al larguero en su intento de vaselina. El Pucela parecía estirarse pero llegó el penalti por mano de San Emeterio que convirtió el delantero argentino (1-0). El gol confirmó sin embargo el paso al frente visitante, creciendo con Orellana y un esfuerzo que redobló tras el descanso. Marcos André tuvo un taconazo al palo y ya 'in extremis' llegó el más que justo empate pucelano.



--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 14.



-Sábado 19.



Atlético - Elche 3-1.



FC Barcelona - Valencia 2-2.



Levante - Real Sociedad 2-1.



Osasuna - Villarreal 1-3.



Sevilla - Valladolid 1-1.



-Domingo 20.



Celta - Alavés 14.00.



Granada - Betis 16.15.



Cádiz - Getafe 18.30.



Eibar - Real Madrid 21.00.



-Viernes 18.



Athletic Club - Huesca 2-0.