19/12/2020 Fútbol/Primera.- Crónica del FC Barcelona - Valencia CF, 2-2. El Barça vuelve a las andadas



Los de Koeman empatan con el Valencia y se alejan del liderato



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona volvió a tropezar este sábado ante el Valencia en el Camp Nou (2-2) en un partido irregular, de muchas alternativas, que se decidió con un eléctrico reparto de puntos que deja a los culés más lejos del liderato tras la victoria del Atlético de Madrid horas antes en la jornada 14 de la Liga Santander.



El equipo de Ronald Koeman no estuvo a gusto en ningún momento. Comenzó perdiendo, ofreció dudas, dio la vuelta al marcador, se dejó empatar y terminó con una insípida sensación que le aparta a ocho puntos de la primera plaza y le arrincona en este de diciembre, que -de momento- le devuelve dos derrotas y un empate, un pobre bagaje como aspirante.



Cheryshev fue el primero en avisar para el equipo de Javi Gracia, armado según corrían los minutos, y aupado por la velocidad de sus laterales. Carlos Soler, muy suelto en la medular, fue el siguiente en probar a Ter Stegen con un tiro lejano en lo que fue toda una declaración de intenciones del conjunto 'che'. Un minuto después llegó el merecido gol tras un córner, a la media hora de partido.



Diakhaby despistó a Griezmann y se quedó solo en el corazón del área, tan solo tuvo que poner la testa para marcar el 0-1 y deshacer todos los planes de Koeman, cuya pareja de centrales volvió a ser Mingueza-Araújo. Una decisión que llevó a Lenglet al banquillo -inaudito hace unas semanas-; e incluso no le tembló la mano con Pedri en la sala de máquinas. Ni cambiando a Busquets en el descanso para buscar la reacción.



Antes de que llegara el intermedio apareció el empate tras un penalti que fue revisado por el VAR, una acción de Gayá sobre Griezmann que pasó de penalti y expulsión a penalti y amarilla. El árbitro dejó con vida al internacional español, pero la pena máxima no varió. Messi lanzó y Jaume Doménech la detuvo con brillantez, aunque el rechace terminó en la cabeza del rosarino para establecer el 1-1.



Un gol histórico que le permite igualar a Pelé como máximo goleador de un mismo club, con un total de 643. Una cifra que no pudo ampliar Messi en la segunda mitad, la cual comenzó con nuevo susto de los valencianistas en una acción de Guedes, el mejor del encuentro, que desperdició Cheryshev -libre de marca- en el punto de penalti.



El Barça sacó el orgullo y, sin juego ni patrón, encontró el 2-1 con una volea de Araújo que sorprendió a la zaga visitante. El gol fue un premio poco merecido y sirvió para espolear a los pupilos de Javi Gracia. El Valencia se metió de lleno en el partido y relanzó sus líneas para aumentar la presión y acabar logrando el cometido.



La jugada la firmaron Guedes, Gayà y Maxi Gómez, que batió a Ter Stegen con un toque fantasioso con el exterior de su pie, anticipándose a Mingueza y rompiendo todos los esquemas de un Barça que apenas tuvo un par de réplicas en el cuarto de hora final. Primero, el canterano Mingueza y acto seguido otro chutazo de Coutinho, muy potente, pero centrado.



El Valencia aguantó e incluso buscó el tercero con valentía. Se abrieron los espacios y apareció Messi, con una falta que se marchó desviada, y con dos carreras que provocaron el suspiro pero nada más. El envite terminó con reparto de puntos. Uno muy valioso para el Valencia, que seguirá en mitad de la tabla, y otro -insuficiente a todas luces- para un Barça al que se le escapa la Liga entre los dedos.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: FC BARCELONA, 2 - VALENCIA CF, 2 (1-1, al descanso).



--ALINEACIONES.



FC BARCELONA: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets (De Jong, min.46), Pedri (Pjanic, min.86), Coutinho (Lenglet, min.79); Messi, Griezmann (Trincao, min.73) y Braithwaite.



VALENCIA CF: Doménech; Wass, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah (Álex Blanco, min.43), Racic, Carlos Soler, Cheryshev (Kang-In Lee, min.90); Guedes (Manu Vallejo, min.87) y Maxi Gómez.



--GOLES:



0 - 1, min.29, Diakhaby.



1 - 1, min.45+5, Messi.



2 - 1, min.52, Araújo.



2 - 2, min.69, Maxi Gómez.



--ÁRBITRO: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Griezmann (min.13), Mingueza (min.53) en el FC Barcelona; y a Gayà (min.45+5), Álex Blanco (min.45+6) en el Valencia CF.



--ESTADIO: Camp Nou.