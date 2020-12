Fútbol.- Vinicius, baja ante el Eibar por una gastroenteritis

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El jugador del Real Madrid Vinicius Junior no podrá ser de la partida este domingo ante el Eibar (21 horas) en la jornada 14 de la Liga Santander debido a una gastroenteritis, según avanzó su entrenador Zinédine Zidane, en la rueda de prensa previa al encuentro.



El técnico francés confirmó la ausencia de Vinicius al hacer pública la lista de convocados para viajar a Ipurua. Además del brasileño, Zidane no podrá contar ni con Hazard, lesionado, ni con Isco, que se quedó fuera de la citación. Sí recupera a Jovic, Mariano y Odegaard.



De esta forma, la lista de 22 convocados está formada por Courtois, Lunin, Altube; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Odriozola, Mendy, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Odegaard, Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Mariano y Rodrygo.



El Eibar, por su parte, afronta el partido de este domingo con siete bajas por diferentes motivos. El técnico de los armeros, José Luis Mendilibar, no podrá contar con Cote, Oliveira, Burgos, Rober Correa, Martínez, Sergi Enrich y Quique González.