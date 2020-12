Fútbol.-Suárez despeja dudas y Costa resuelve

El Atlético se impone al Elche con un doblete del uruguayo y un tanto del hispano-brasileño



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid, con un doblete de Luis Suárez y un tanto del recuperado Diego Costa, se ha impuesto este sábado al Elche (3-1) en el Wanda Metropolitano en la decimocuarta jornada de LaLiga Santander, en la que los de Simeone supieron desarticular la férrea defensa ilicitana para regresar a la cima de la clasificación.



La mejor noticia para el conjunto colchonero fue, sin duda, la certeza de que vuelve a disponer de dos de sus hombres de ataque, aunque se ha dejado por el camino a un tocado Joao Félix; Diego Costa, tras su baja por una trombosis, volvió a sentarse en el banquillo rojiblanco, y Luis Suárez cerró el debate sobre su estado de forma después de superar el coronavirus de la mejor de las maneras.



Si ante el Salzburgo pasó desapercibido y se marchó del campo visiblemente enfadado y contra el Real Madrid tampoco pudo aportar demasiado, el delantero uruguayo emergió en el duelo ante los ilicitanos para romper su sequía y cambiar la marcha de un Atlético demasiado cauto durante la primera mitad.



Y es que los del 'Cholo' Simeone mandaron en los primeros 45 minutos, aunque con dificultades para crear ocasiones ante un Elche bien plantado. Tuvo paciencia, y no se desesperó después de ver cómo el colegiado, que señaló penalti en el minuto 2 por derribo de John sobre Luis Suárez, rectificaba su decisión y anulaba la pena máxima.



Aun así, los de Jorge Almirón no renunciaron al ataque y buscaron golpear por medio de Lucas Boyé, el único hombre liberado de las tareas defensivas, pero no pusieron en demasiados apuros a un Oblak descansado tras 'librar' en Copa del Rey.



A falta de cinco minutos para el descanso, Trippier sirvió un centro raso para Suárez, que tras un gran desmarque y en una jugada de nueve puro, solo tuvo que empujarla para acabar con su sequía de tres partidos sin marcar (min.41). El tanto despertó el hambre del uruguayo, que nada más reanudarse la contienda completó su doblete; Carrasco se deshizo de Barragán y puso un centro al segundo palo que cazó el charrúa para convertirse en el máximo goleador de Primera -empatado a siete tantos con Mikel Oyarzabal-.



Sin embargo, el tanto de Lucas Boyé, que recortó distancias con un tanto de cabeza tras un saque de esquina (min.64), y la lesión de Joao Félix trastocaron la 'paz' de los rojiblancos. De hecho, el delantero argentino obligó a actuar, solo unos minutos después, a Oblak con una volea a la media vuelta.



Tuvo que ser el recambio del portugués, Diego Costa, el que se encargase de terminar con la incertidumbre al provocar un penalti pitado a Marcone. Desde los 11 metros, el hispano-brasileño no falló y cerró la goleada de los de Simeone, que regresan a la cabeza de la tabla. Los de Almirón, por su parte, arrastran siete partidos sin ganar.



FICHA TÉCNICA.



--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - ELCHE, 1 (1-0, al descanso).



--ALINEACIONES.



ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Renan Lodi; Lemar (Correa, min.66), Koke (Felipe, min.87), Llorente, Carrasco (Saúl, min.66); Joao Félix (Diego Costa, min.73) y Luis Suárez (Kondogbia, min.74).



ELCHE: Edgar Badía; Barragán, Verdú, John (Rigoni, min.46), Josema; Josan (Sánchez Miño, min.46), Marcone, Fidel, Raúl Guti (Nino, min.81); Tete Morente y Lucas Boyé.



--GOLES:



1-0, min.41: Luis Suárez.



2-0, min.58: Luis Suárez.



2-1, min.64: Lucas Boyé.



3-1, min.80: Diego Costa, de penalti.



--ÁRBITRO: Estrada Fernández (C.Catalán). Amonestó a Hermoso (min.39) por parte del Atlético y a Verdú (min.13) y Marcone (min.79) por parte del Elche.



--ESTADIO: Wanda Metropolitano.