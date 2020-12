Fútbol.- Mendilibar: "Si empezamos a dudar, el Madrid nos mete ocho"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Eibar, José Luis Mendilibar, aseguró que deberán "creen en lo que hacen" este domingo en el partido que les mide al Real Madrid (21 horas) porque si hay dudas el conjunto blanco les meterá "ocho" debido a su calidad y su talento.



"Para nosotros lo más importante para poder ganar los partidos es creer en lo que hacemos. Tal y como juega, el Madrid te puede dar un susto en los primeros diez minutos y tienes que seguir creyendo en lo que haces", indicó Mendilibar en rueda de prensa.



"Si empezamos a dudar, si el delantero empieza a no querer ir a apretar o el defensa se queda en vez de acompañar y creamos espacios entre líneas, no nos meten tres, nos meten ocho", añadió el preparador de los blaugranas antes del partido de la decimocuarta jornada de Liga.



Mendilibar, que afronta el partido con siete bajas: Cote, Oliveira, Burgos, Rober Correa, Martínez, Sergi Enrich y Quique González. Por ello ha recurrido a dos jugadores del filial para completar una convocatoria con 20 jugadores: Unai Dufur y Unai Arietaleanizbeaskoa.



"Tenemos jugadores como para sacar un equipo competitivo", dijo 'Mendi', que tampoco quiso dar importancia al hecho de tener menos descanso que su rival. "Durante la Liga a veces te tocará desventaja y otras ventaja. No nos vamos a quejar por eso. Con el resultado que salga no creo que salga de nuestra boca que hemos tenido menos tiempo. Sabemos lo que hay y punto", comentó.



"Nos enfrentamos a un Madrid competitivo (...) Saben sacar la vena competitiva cuando la necesitan. Cuando compiten de verdad es muy difícil ganarles. Ahora mismo no tienen debilidades. En defensa están bien, están encajando muy poco. El centro del campo está sensacional y arriba está Benzema, que creo que es el mejor delantero del mundo incluso, porque hace todo: defiende, ataca, ayuda a jugar, mete goles y está muy bien. Tienen todo bueno", sentenció.



"Contra estos equipos lo normal es que para puntuar tengas que marcar algún gol porque ellos de la nada te hacen. Ahora ellos están bien y te pueden hacer gol en jugada normal o en estrategia y en ese sentido hay que estar muy atentos", manifestó Mendilibar.



En este sentido, el técnico del Eibar recordó que no podrán fijarse en Cádiz o Alavés porque "no" juegan "como ellos". "Ellos en general juegan bastante más replegados que nosotros, salen a la contra con velocidad y son capaces de hacer daño saliendo a la contra. Nosotros partimos de defender bastante más arriba, con una presión en campo contrario y a partir del robo del balón. Ni el Cádiz ni el Alavés son un espejo para nosotros", finalizó.