Fútbol.- Gayà: "Después del VAR, pita penalti por un pequeño contacto abajo"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El capitán del Valencia CF, José Luis Gayà, definió el partido de su equipo como "increíble" este sábado ante el Barça en el Camp Nou, pero lamentó no sacar la victoria en un 2-2 que estuvo marcado por un penalti que cometió sobre Griezmann, que desveló que el árbitro le dijo fue señalado por un "pequeño contacto abajo".



"Un partido un poco loco, pero hemos hecho un partido increíble en ataque y en defensa. Hemos tenido muchas ocasiones muy claras. Esto es lo que tiene el Barça, un grandísimo equipo y al mejor jugador del mundo. Hemos estado bastante concentrados, pero algún error, alguna cosa puntual, han hecho que se metieran en el partido", dijo en declaraciones a Movistar Plus.



El internacional español destacó que el Valencia crece con este partido. "Hemos creído que se podía ganar, satisfecho por el trabajo y contento por el punto. Es un punto que nos refuerza pero hay que seguir", afirmó, antes de explicar lo que le dijo el árbitro en el penalti poco antes del descanso, el cual le costó de primeras la roja, después amarilla, pero sin cambiar la pena máxima.



"Toco el balón y puedo rozar un poco a Griezmann con la puntera atrás, pero el árbitro me dice que pita penalti porque yo le empujo, él no ve contacto suficiente como para pitar penalti abajo. Entonces le dicen desde el VAR que no hay empujón, él va a verlo y ve que hay un ligero contacto, y por eso dice que no es roja. Una vez va a verlo, dice hay un pequeño contacto abajo y por eso lo tiene que pitar, pero al principio dice que le he empujado", dijo.