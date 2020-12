Fútbol.- El Atlético se lleva el derbi ante el Real Madrid y el Barça alcanza al Granadilla en el liderato

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid se llevó este sábado el primer derbi de la historia en la Primera Iberdrola ante el Real Madrid, al que batió por 0-1 en Valdebebas, mientras que una nueva goleada permitió al FC Barcelona alcanzar ya en la tabla a la UD Granadilla Tenerife Egatesa, que tropezó ante el Sporting Huelva, en partidos correspondientes a la duodécima jornada del campeonato.



El sábado tenía su centro de atención en la Ciudad Real Madrid, testigo del primer derbi entre las locales y el Atlético de Madrid, saldado con triunfo de las rojiblancas, que hicieron valer su experiencia y solidez defensiva para recuperar la senda del triunfo tras dos jornadas sin lograrlo y frenar la progresión de su rival, que llevaba cinco victorias seguidas.



Fue un partido emocionante decidido por un gol a la salida de un saque de esquina de la central Van Dongen a los cinco minutos, aunque pudo haber mano previa de Laia Alexandri, y que tranquilizó al equipo de Dani González, que a partir de ahí impusieron su juego y controlaron bien al de David Aznar.



Este reaccionó tras el descanso, pero su mejoría no fue suficiente porque el Atlético se mantuvo firme en defensa para detener las acometidas de un Real Madrid que no pudo con el entramado defensivo. Misa Rodríguez evitó con alguna acción destacada el 0-2 y mantuvo la emoción hasta el final, con Leicy Santos sacando sobre la línea de gol el cabezazo de Peter que habría significado el empate.



El equipo madridista se queda tercero con un punto de ventaja sobre el rojiblanco y a dos de las dos primeras clasificadas, el FC Barcelona y el Granadilla. El actual campeón firmó una nueva goleada, por 6-0, ante el Sevilla con goles de Aitana Bonmatí (2), Alexia Putella, Jennifer Hermoso, Caroline Hansen y Oshoala, ante un rival que jugó con diez casi toda la segunda mitad por expulsión de Teresa Mérida.



El Barça, que todavía tiene tres partidos pendientes, se colocó nuevo líder, aunque empatado a 27 puntos con el Grandilla, que mantuvo su racha sin perder, pero que no pudo pasar del empate en casa ante el Sporting Huelva. Cristina Martín-Prieto adelantó a las locales en la primera mitad y Vanessa Santana empató en el minuto 70.



Por detrás de los cuatro primeros clasificados continúan la Real Sociedad y el Levante. Las realistas no pudieron pasar del empate a dos ante un Valencia que remontó el gol inicial de Franssi con un doblete de Beltrán, aunque Nahikari García, de penalti, igualó. Las 'granotas', por su parte, sí sumaron los tres puntos gracias a un gol de penalti de Esther González ante el Espanyol.



Además, el Madrid CFF perdió dos puntos ante el Deportivo ABANCA (1-1) por culpa de un gol de Peke en el 92 y el Athletic Club alargó a siete sus partidos sin ganar tras empatar sin goles ante el Rayo Vallecano. El Eibar se llevó el duelo de recién ascendidos ante el Santa Teresa (2-0) y el EDF Logroño logró su primera victoria de la temporada ante el Betis, al que derrotó por 1-3 para cederle el puesto de colista.