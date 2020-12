Fútbol.- Almirón: "El penalti cambia el partido por completo"

19/12/2020 Jorge Almirón, técnico del Elche ESPAÑA EUROPA DEPORTES MADRID LALIGA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El entrenador del Elche, Jorge Almirón, lamentó la derrota de los suyos ante el Atlético de Madrid (3-1) en la decimocuarta jornada de la Liga Santander y aseguró que la decisión del penalti, con 2-1 en el marcador, "cambia el partido por completo".



"Son 90 minutos y el martes tenemos otro partido. Es un rival de gran jerarquía, hay una gran diferencia de plantel y nosotros somos un equipo nuevo. El Atlético defiende muy bien y genera espacios arriba para atacar. Sin embargo, en el primer tiempo no nos generaron nada. Estábamos bien colocados, alguna situación concreta, pero no nos generaron nada", analizó Almirón en la rueda de prensa posterior al choque.



"Intentamos jugar, sostenernos y defender con la pelota, pero en el segundo tiempo llegó la jugada del penal que es dudosa. Es una jugada dividida, Iván quiere encoger la pierna y hay un choque normal y el árbitro lo cobró. Eso cambió el rumbo del partido. El equipo lo hizo bien, de manera digna, pero en el segundo tiempo fue más claro", añadió.



"El equipo tuvo precisión aunque nos faltó un poquito más. Nos faltó ese último toque para finalizar mejor las jugadas. En general creo que el equipo hizo un buen partido. Estamos dando pasos firmes. Está claro que la decisión arbitral del penal cambia el juego por completo", incidió.



En este sentido, Almirón subrayó que el Elche mereció mejor suerte en ese momento del partido. "Nosotros estábamos mucho mejor, nos posicionamos mejor, adelantamos la posición pero con el penal se hizo muy cuesta arriba. Luego ya por más que intentamos, dos goles de ventaja son muchos goles. El equipo jugó muy bien", espetó.



Además, preguntado por su planteamiento, el técnico del Elche fue claro. "Cuando te enfrentas a este tipo de jugadores, te das cuenta con el duelo mano a mano que con poco espacio pueden resolver. Ellos están acostumbrados a esto, físicamente son muy fuertes, está claro que son un equipo de gran categoría", dijo.



"Si metes otro delantero te descompensas, buscas un igual a igual en este estadio. Es muy bueno tener esa mentalidad, pero tengo que estudiar a los rivales y -no digo especular- pero sí entender por dónde tenemos que llevar el partido y cómo se ha ido desarrollando. Son 90 minutos y el martes tenemos otra final", finalizó Almirón.