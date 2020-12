Expertos piden a Europa una visión común para guiar la gestión de la pandemia

Los trabajadores médicos con equipos de protección personal (EPI) revisan el historial médico de un paciente en el hospital Covid-19 de Belgrado, Serbia, el 18 de diciembre de 2020.EFE/EPA/MARKO DJOKOVIC

Madrid, 19 dic (EFE).- Europa debería tener una visión común "fuerte y coordinada" ante la covid-19, con objetivos "claramente definidos a medio y largo plazo", y un compromiso para lograr una reducción rápida y sostenida de número de casos, según una carta que firman 300 científicos y publica hoy The Lancet.

La pandemia está causando en toda Europa "un exceso de muertes, lo que supone una carga para las sociedades y los sistemas de salud, y perjudica la economía", sin embargo, "los gobiernos europeos todavía tienen que desarrollar una visión común para guiar la gestión de la pandemia".

Las vacunas ayudarán a controlar el virus, "pero no hasta finales de 2021" y, de no actuar actúa ahora, se "esperan nuevas oleadas de infección, con los consiguientes daños para la salud, la sociedad, los empleos y las empresas", agrega el texto.

Los firmantes destacan que, dadas las fronteras abiertas dentro de Europa, "un solo país no puede mantener bajo el número de casos", por ello, piden "una respuesta europea firme y coordinada y objetivos a medio y largo plazo claramente definidos".

El texto propone una estrategia con tres elementos centrales. El primero lograr un número bajo de infecciones, con el objetivo de diez nuevos casos de covid-19 o menos por millón de personas al día. Reducción que debería ser sincronizada en todos los países europeos y empezar "lo antes posible".

El segundo elemento sería mantener bajo el número de casos, siguiendo con medidas como el uso de mascarillas, y con una estrategia test de, "al menos, 300 pruebas por millón de personas al día", de forma que pueda detectarse a tiempo un aumento de los contagios, además de dar "una respuesta rápida y rigurosa" a los brotes locales.

Por último, proponen desarrollar "una visión común a más largo plazo", con planes de acción regionales y nacionales que tengan en cuenta el contexto, así como objetivos a nivel europeo en función de la prevalencia de la enfermedad.