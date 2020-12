Etiopía.- La UE anuncia 23,7 millones adicionales en ayuda humanitaria en respuesta al conflicto de Tigray

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La UE ha anunciado este martes una partida extraordinaria de 23,7 millones de euros destinados a Etiopía, Sudán y Kenia para paliar los efectos humanitarios del conflicto armado en la región etíope de Tigray.



"Ante la crisis humanitaria urgente vinculada al conflicto en la región de Tigray, en Etiopía, hoy la UE ha incrementado en 23,7 millones de euros la financiación humanitaria para la región", ha informado la UE en un comunicado.



Bruselas advierte de que Tigray "esta al borde de una catástrofe humanitaria que podría desestabilizar a toda la región" y que se suma a "una situación humanitaria ya complicada" y agravada por la pandemia de coronavirus.



"La solidaridad europea se mantiene para quienes lo necesitan en Etiopía. No vamos a abandonar a la gente del este de África en este momento difícil", ha afirmado el comisario de Gestión de Crisis de la UE, Janez Lenarcic.



Lenarcic recuerda su reciente visita a la zona en la que emplazó al Gobierno etíope a garantizar "acceso indondicional e inmediato" a todas las personas que necesitan ayuda humanitaria. "Esto aún no ha pasado", se ha lamentado. Por eso pide "respeto al Derecho Internacional Humanitario". Lenarcic se ha referido además a Sudán en particular, ya que "está recibiendo el grueso de la ola de refugiados procedente de Tigray".



Los socios humanitarios de la UE que trabajan en Etiopía recibirán 18,8 millones y 2 millones irán a parar a Sudán. Además se movilizan 2,9 millones para afrontar las necesidades alimentarias de los refugiados que están en Kenia. En total, la UE ha destinado 63,2 millones de euros a Etiopía durante 2020.



En Tigray viven 6 millones de personas y más de la mitad ya necestiaba ayuda exterior antes de la actual crisis. Allí viven 106.000 refugiados eritreos. En total en Etiopía había casi 19 millones de personas necesitadas de alimentos antes de la crisis.



El inicio de la ofensiva en Tigray fue anunciado el 4 de noviembre por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, tras un ataque ejecutado por el TPLF contra una importante base del Ejército en Mekelle.



La escalada bélica ha sido la culminación de un pulso que comenzó con la llegada al poder de Abiy, como primer oromo jefe de Gobierno. El TPLF fue el partido fuerte dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias.