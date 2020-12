El Team New Zealand impone su ley y gana la Serie Mundial en un final épico

Peter Burling (i). EFE/CJ Gunther/Archivo

Redacción deportes, 19 dic (EFE).- El 'Te Rehutai' (Brisa Marina) del Emirates Team New Zealand, al mando de Peter Burling, se ha proclamado vencedor de la Serie Mundial 2020 de Auckland (Nueva Zelanda) al superar en la última carrera del día al 'Luna Rossa' italiano por 16 segundos de ventaja en un final épico.

El equipo neozelandés ha realizado una gran jornada, venciendo en su primera carrera del día al 'Patriot' del American Magic estadounidense por 1'16" redondear con la victoria final ante la escuadra italiana al mando del australiano James Spithill y el italiano Francesco de Angelis.

Ha sido un día difícil en los campos de regatas ya que la poca intensidad del viento, que empezó con 9-13 nudos (16 a 24 km/h) para ir cayendo a 6-7 nudos (10-12 km/h) en la última carrera ya causó problemas con los centenares de barcos de espectadores que siguen las evoluciones de los AC75 en el agua.

Un cambio de recorrido planteado por el director de la regata Ian Murray poco antes de empezar la jornada, dejó a los barcos de espectadores en mitad del campo de regatas y los equipos de seguridad tuvieron que salir a despejar la situación y la primera carrera del día se retrasó ya una hora en la salida.

Los problemas del INEOS Team británico han seguido hoy y no han podido finalizar sus dos carreras ante el 'Luna Rossa' y el 'American Magic' y todo quedaba por decidir entre los otros tres contendientes.

En su primer enfrentamiento del día, el Team New Zealand buscaba la revancha de su derrota del jueves frente al American Magic. Los estadounidenses,con el neozelandés Dean Barker como patrón se avanzaron en la salida y lograron 12 segundos de ventaja en la primera boya, pero Burling la recortó a solo 3 al final del segundo tramo.

Todo quedó decidido cuando el 'Patriot' cometía un grave error en el tercer tramo y esto colocó a los neozelandeses por delante en 54 segundos y la excelente maniobrabilidad del 'Te Rehutai' no perdonó ara imponerse en los tres siguientes tramos ganando por un margen final de 1 minuto y 19 segundos.

La carrera final iba a ser decisiva si ganaban los neozelandeses se adjudicaban la Serie Mundial y si lo hacía el 'Luna Rossa' habrían un triple empate en la tabla.

El 'Luna Rossa', en una gran salida de su patrón, el australiano James Spithill, llevó a un lado al 'Te Rehutai' y los italianos se fueron más de 200 metros por delante y 32 segundos arriba al final del primer tramo. Además, un error del Team New Zealand le dejó 'clavado' en el paso por la siguiente boya y el margen de ventaja italiano se amplió a 800 metros.

Poco después, el 'Luna Rossa' también quedó 'clavado' y todo quedaba pendiente que quien iba a levantar el 'vuelo' primero. El 'Te Rehutai lo hizo primero, duplicando su velocidad sobre el 'Luna Rossa', 24 a 12 nudos respectivamente. El recorrido se había acortado y los italianos mantenían la presión sobre los 'kiwis'.

El final fue impresionante, con mínimas diferencias pero el Team New Zealans no perdió su ventaja y se imponía por 16 segundos.

"Estábamos bastante nerviosos cuando el viento descendió a los 6 nudos (10 km/h) y no podiamos usar los 'foils'", ha señalado el controlador de vuelo del Team New Zealand, Blair Tuke, "pero ha sido un día de carreras épico", ha concluido.

Serie Mundial Auckland 2020 Diferencia

- Sábado, 19 diciembre

Tercera y última jornada

Luna Rossa Prada (ITA)-INEOS Team UK (GBR) 1-0 (DNF)

Team New Zealand (NZL)-American Magic (EE.UU.) 1-0 (1'19")

INEOS Team UK (GBR)-American Magic (EE.UU.) 0-1 (DNF)

Luna Rossa Prada (ITA)-Team New Zealand (NZL) 0-1 (16")

Clasificación Final (6 carreras disputadas)

.1. Emirates Team New Zealand, 5 puntos;.2. American Magic,4; .3. Luna Rossa Prada, 3 ;.4.INEOS UK, 0.

Copa Prada de Navidad

Domingo 20 de diciembre

Semifinales

Primera :4º INEOS Team UK (GBR)-1º Emirates Team New Zealand

Segunda: 3º Luna Rossa Prada (ITA)-2º American Magic (EE.UU.)

Final

Ganadores de las Semifinales.