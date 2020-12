El Salvador cumple nueve meses del primer caso de covid-19 con una tendencia al alza

Imagen del interior de una unidad de transporte colectivo, hoy en San Salvador. EFE/Miguel Lemus

San Salvador, 18 dic (EFE).- El Salvador cumplió este viernes nueve meses desde que registró el primer contagio de la covid-19 en momentos en los que los casos diarios registran una tendencia al alza y los partidos políticos realizan concentraciones de cara a los comicios de 2021.

El 18 de marzo pasado, el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, anunció el primer contagio y se trataba de un hombre que supuestamente había ingresado por un punto ciego ante el cierre de las fronteras.

CRECIMIENTO DE CASOS DIARIOS

El Salvador registra un total de 42.397 personas contagiadas, de las que 1.234 han fallecido y 38.481 se han recuperado, mientras que 2.682 casos se mantiene "activos".

En los últimos días el país ha registrado un aumento en el número de casos diarios, pasando de 141 el 19 de noviembre a 265 el 15 diciembre.

En el sitio oficial del Ministerio de Salud covid19.gob.sv, en el que se dan a conocer las cifras del Gobierno, no se han publicado los casos detectados desde el miércoles pasado.

En el referido lapso, los casos se elevaron un 14,2 %, pasando de 5.288 el 18 de noviembre a 42.397 en la actualidad.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, llamó a la población a que evite la "exposición" a contraer la enfermedad y a evitar poner en riesgo "la salud de los abuelos, de los grupos vulnerables".

"Le pedimos a la población salvadoreña que continúe cumpliendo los protocolos de bioseguridad y les llamamos a redoblar los esfuerzos en esta época navideña", señaló el titular de la cartera de Salud.

Explicó que la tendencia al alza en los casos diarios se puede deber a un mayor contagio en personas que no presentan síntomas y son "vehículos transmisores"

CAMPAÑA EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El Salvador realizará en febrero de 2021 sus elecciones legislativas y municipales, pero a pesar de que la campaña política no ha arrancado oficialmente, algunos partidos políticos realizan concentraciones en diferentes partes del país.

En las redes sociales se encuentran fotografías de los oficialistas Nuevas Ideas (NI) y Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) realizando actividades, al igual que otros como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la Alianza Republicana Nacionalista (Arena).

Estas formaciones políticas firmaron recientemente un pacto para evitar que los funcionarios que forman parte de sus filas se valgan de recursos estatales para realizar campaña o se den prácticas antitéticas.

Empero, ninguno de sus líderes se ha comprometido con evitar reuniones y visitas casa por casa.