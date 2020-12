El líder reacciona, el Barcelona reincide

El jugador del Atlético de Madrid Luis Suárez festeja su segundo gol contra el Elche, durante el partido correspondiente a la jornada 14 de la Liga de Primera División disputado este sábado en el Wanda Metropolitano.- EFE/ Ballesteros

Madrid, 19 dic (EFE).- El Atlético Madrid reaccionó con solvencia al revés sufrido en el derbi del pasado fin de semana para apuntalar su liderato en la Liga Santander, beneficiado por el hundimiento de la Real Sociedad, batido por el Levante, y la inestabilidad del Barcelona, incapaz de ganar en el Camp Nou al Valencia.

El Villarreal sigue a lo suyo mientras el Sevilla se estanca. El cuadro de Unai Emery salió airoso de su visita a Pamplona y ganó al Osasuna (1-3). El Sevilla se dejó arrebatar ante el Valladolid dos puntos que tenía en la mano (1-1).

La decimocuarta fecha reforzó al Atlético del que se cuestionó su solidez después de la derrota en Valdebebas. El uruguayo Luis Suárez se reencontró con el gol y su equipo con el triunfo. Rentabilizó las carencias del Elche (3-1), que arrastra ya siete encuentros sin ganar a pesar de que en el Wanda Metropolitano nunca volvió la cara al partido.

En el recinto rojiblanco volvió la normalidad en el conjunto del argentino Diego Simeone. También para Suárez. El uruguayo asomó cuando comenzaba a cuestionarse su figura como el nueve del líder. Dos goles suyos en sus dos únicos remates facilitaron el triunfo que redondeó Diego Costa, de penalti.

No brilló pero fue efectivo ante el Elche, que se animó cuando el argentino Lucas Boyé marcó el 2-1 a la hora de partido. No le alcanzó.

Con tres partidos menos el Atlético Madrid aventaja a la Real Sociedad en tres puntos. Se desinfla el conjunto de Imanol Alguacil, que sufrió ante el Levante su tercer revés del curso (2-1).

El gol de Jorge de Frutos a cuatro minutos del final fue una sacudida para el equipo donostiarra, que gracias al sueco Alexander Isak tomó una ventaja que apenas le duró. Roger Martí igualó a continuación.

Un respiro para Paco López, que parece haber dejado atrás el bache que le instaló en la zona de descenso.

El Barcelona volvió a las andadas. Incapaz de sumar por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas ofreció su versión más frágil y se dejó dos puntos ante el Valencia en el Camp Nou (2-2).

Con un partido más que el Atlético Madrid queda ahora a ocho puntos del liderato. No necesitó mucho el Valencia para dejar en evidencia al cuadro del neerlandés Ronald Koeman, que pudo encajar un castigo mayor y que evitó, otra vez, el alemán Marc Andre Ter Stegen.

Da la sensación de que no le llega al Barcelona actual con lo que tiene. A pesar de que gracias al argentino Leo Messi y al uruguayo Ronald Araújo dio la vuelta a la ventaja inicial que para los visitantes obtuvo el francés Mouctar Diakhabi.

El uruguayo Maxi Gómez empató después y afeó la celebración de Messi, que igualó a Pelé como máximo goleador de la historia en un mismo club con 643 tantos.

Premio para el Valencia que sigue sin ganar. Cuatro empates y una derrota mantienen al equipo de Javi Gracia con el freno de mano echado. Sin poder despegar.

El Villarreal y el Sevilla siguen a lo suyo, acomodados ya en la zona alta y con las cuentas de su lado para mejorar. Para aspirar a más.

El equipo de Unai Emery ganó después de cuatro empates seguidos. Se impuso al Osasuna, colista en la competición (1-3). El Villarreal alentado por la inspiración de Gerard Moreno. El internacional español subrayó la diferencia. Hizo un doblete y complicó el futuro del técnico Jagoba Arrasate.

Abrió y cerró el marcador y disipó el ímpetu navarro cuando acortó distancias gracias al penalti marcado por Roberto Torres. Fer Niño completó la cuenta del Villarreal, cuarto en la tabla, a un punto de la Real y cuatro del líder.

Falló el Sevilla ante el Valladolid al alza. El equipo de Julen Lopetegui no pudo enlazar dos triunfos seguidos para reiniciar el despegue. A última hora y después de haber tomado ventaja en la primera parte con un penalti transformado por el argentino Lucas Ocampos, perdió dos puntos y la quinta plaza por el empate logrado por Raúl García a tres minutos del final que sacan al conjunto de Sergio García de los puestos de descenso.

Santiago Aparicio