El Barça, en otra dimensión; el Atlético se apunta el primer derbi

Caroline Graham (i), del FC Barcelona, celebra la consecución de su gol, el tercero de su equipo, durante el partido de la primera división femenina jugado este sábado ante el Sevilla en el Estadi Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva en Sant Joan Despí (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau

Madrid, 19 dic (EFE).- El Barça prolongó su marcha imparable en la Primera Iberdrola femenina de fútbol y su goleada al Sevilla (6-0) le puso ya al frente de la tabla pese a tener tres partidos menos que el Granadilla Tenerife, que empató en casa con el Sporting Huelva (1-1).

El empate del hasta ahora líder Granadilla Tenerife Egatesa deja al equipo canario con 27 puntos, los mismos que el Barcelona pero con una ventaja apabullante para las azulgranas en la diferencia de goles: 51-1 frente a 21-11.

Era la novena victoria del Barça en otros tantos partidos. Esta vez su víctima fue el Sevilla, que perdió por expulsión a Teresa Mérida en el minuto 57, se llevó seis goles y no marcó ninguno.

Las azulgranas sólo han encajado uno en el presente campeonato y han anotado 51. Contra el Sevilla marcaron Alexia Putellas (m.11), Jenny Hermoso (18, de penalti), la noruega Caroline Hansen (45), la nigeriana Asisat Oshoala (67) y Aitana Bonmati (73 y 75).

Cristina Martín-Prieto adelantó al Granadilla en el minuto 18, pero Vanesa Santana igualó para el Sporting Huelva en el 70 y el marcador ya no se movió más.

El primer derbi femenino de la historia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, disputado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas se tiñó de rojiblanco (0-1), no sin cierta polémica, pues el cuadro blanco reclamó que el tanto de la victoria de la neerlandesa Merel van Dongen vino precedido de una mano de Laia Aleixandri.

El tempranero gol marcó el discurso del encuentro. Amedrentó al Real Madrid, que llevaba cinco triunfos consecutivos, y afianzó al Atlético de Madrid. Las rojiblancas llegaban después de dos partidos sin ganar, salvo el choque de la Liga de Campeones ante el Servette suizo.

Fue superior el Atlético pero no cerró el partido y el Real Madrid, que protestó otras dos acciones en el área rojiblanca, estuvo a punto empatar en la prolongación, pero un remate de cabeza de Ivana Andrés lo sacó bajo palos la colombiana Leicy Santos.

El Atlético se sitúa cuarto a un punto del Real Madrid y a tres del Barcelona, que ha jugado tres encuentros menos y tiene todo a su favor para revalidar el título.

Tropezó la Real Sociedad ante el Valencia (2-2) en Zubieta, donde un doblete de Beatriz Beltrán (m.21 y 60 p.), exjugadora del conjunto vasco, le complicó la vida después de haberse adelantado pronto con un gol de la finlandesa Sanni Franssi. Al menos salvó un punto gracias a un penalti transformado por Nahikari García a doce minutos del final.

Esther González, de penalti, prolongó la buena racha de victorias del Levante, que derrotó al Espanyol (1-0) y un gol en la prolongación de Peke Barea ratificó la recuperación del Deportivo Abanca, que sacó un punto y frenó al Madrid CFF (1-1), que saboreaba el triunfo después de que marcara la brasileña Geyse Ferreira.

Javier Moncayo, relevo de Gerardo García, se estrenó con éxito en el banquillo del EDF Logroño, que logró su primera victoria de la temporada al ganar a domicilio al Betis por 1-3. La marfileña ida Guehai, con un tanto a los dos minutos, encarriló el triunfo, que sentenciaron la denesa Julie Tavlo Petersson y Jade Boho.

La derrota deja al conjunto verdiblanco que dirige Pier Luigi Cherubino último, aunque empatado a puntos con el Deportivo Abanca y el propio cuadro riojano, a tres puntos de la salvación.

El Eibar cerró en Unbe su racha sin ganar y prolongó a cuatro derrotas consecutivas la del Santa Teresa. La sudafricana Thembi Kgatlana (m.21) y Marta Parralejo, en propia meta (m.71), establecieron el 2-0 definitivo.