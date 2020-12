EEUU/Rusia.- Estados Unidos planea cerrar sus dos últimos consultados en Rusia

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Gobierno estadounidense ha informado al Congreso de que planea cerrar los dos últimos consulados que el país tiene en Rusia, lo que dejaría a la Embajada en Moscú como única representación diplomática del país.



Concretamente, el Ejecutivo de Donald Trump envió una notificación el 10 de diciembre al poder legislativo en el que aseguraba que consideraba cerrar el consulado en Vladivostok, en la frontera asiática de Rusia, y suspender las operaciones de Ekaterinburgo, en el centro, según documentación a la que ha accedido la cadena de noticias estadounidense CNN.



Esta revelación se produce en un contexto marcado por el ciberataque, considerado por algunos expertos como el mayor de la historia, que han sufrido varias agencias del Gobierno y algunas de las mayores empresas estadounidenses y que se cree que está ligado a Rusia.



"Podemos decir bastante claramente que han sido los rusos quienes se han involucrado en esta acción", ha asegurado el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una entrevista radiofónica.



Pompeo no ha dudado a señalar a Rusia como un "enemigo", ya que se trata de un país que quiere "socavar" la forma de vida y los valores democráticos de los estadounidenses.



El Departamento de Estado ha asegurado no obstante que el cierre de los consulados no se realiza por más razones que las puramente organizativas, ya que Rusia ha limitado los visados para diplomáticos estadounidenses en el país. Asimismo, no esperan que el país dirigido por Vladimir Putin lleve a cabo acciones similares en respuesta.



De los 43 diplomáticos que trabajaban en estos consulados, diez irán a Moscú y el resto será despedido.



Se desconoce si el proceso se completará el próximo mes o si finalizará durante la presidencia de Biden. El presidente electo, que asumirá el cargo el próximo 20 de enero, cargó este jueves contra Rusia y aseguró que llevaría a cabo una estrategia de "imposición de costes" hacia el país, ya que "una buena defensa no es suficiente".