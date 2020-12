EEUU.- La Fiscalía estadounidense presenta cargos contra un directivo de Zoom por censurar videos de Tiananmen

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Fiscalía estadounidense ha presentado este viernes cargos contra un directivo de la compañía de videollamadas Zoom por presuntamente censurar vídeos y reuniones en la conmemoración del aniversario de las manifestaciones contra el régimen chino en la plaza de Tiananmen de 1989.



Xinjian Jin, que vive en China y también es conocido como Julien Jin, ha sido acusado de entrar en las reuniones junto a otros trabajadores utilizando un alias y una foto de perfil que mostraba algo relacionado con el terrorismo o la pornografía infantil, lo que habilitaba a la plataforma a cerrar el evento online, según 'The New York Times'.



De este modo, consiguió que cerraran al menos cuatro llamadas en las que se estaba conmemorando el aniversario de esta protesta representada en la memoria colectiva global por la foto del joven que se enfrenta solo a los tanques en la plaza y en cuya represión se estima que murieron cientos de personas.



Los investigadores acusan a Jin de ser el enlace entre la empresa y el Gobierno chino, por lo que se enfrenta a cargos por conspiración, aunque al estar en su país natal no puede ser detenido por las autoridades estadounidenses.



Zoom ha asegurado en un comunicado que ha despedido a Jin por violar sus normas internas y que llevará a cabo una investigación.



La compañía ha señalado también que todas las llamadas de la plataforma están encriptadas y que los trabajadores en China ya no pueden acceder a la red global de la empresa.



Las acusaciones de censura a empresas chinas no son una novedad en Estados Unidos, ya que la red social TikTok se enfrentó a acusaciones similares después de que una usuaria denunciara el cierre de su cuenta por hablar de los campos de 'reeducación' en los que el Gobierno chino está recluyendo a la minoría musulmana uigur en la provincia de Xinjiang, según han denunciado organizaciones internacionales y países como el propio Estados Unidos.



AUMENTO DE TENSIONES CON CHINA



Este caso ha sido anunciado a la vez que el Departamento de Comercio inscribía a 60 empresas chinas en la 'Lista de Entidades', lo que significa que cada compra que hagan de tecnología estadounidense deberá ser aprobada por el Gobierno de este país.



Además, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha firmado una ley que podría desencadenar a medio plazo la exclusión de las empresas chinas de los mercados de valores de Estados Unidos.



La presidencia de Trump ha estado marcada por la guerra comercial con el gigante asiático y, pese a que se espera un cambio en las formas, no se espera que el mandato del presidente electo Joe Biden vaya a significar una postura aperturista hacia Pekín.