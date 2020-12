EEUU.- El Congreso de EEUU aprueba una ley que extiende durante dos días el gasto del Gobierno para evitar su cierre

15/01/2020 El líder de la mayoría republicana en el Senado estadounidense, Mitch McConnell, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. POLITICA STEFANI REYNOLDS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



La Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos han aprobado este viernes un proyecto de ley para extender la financiación gubernamental durante dos días y así evitar el cierre del Gobierno.



La Cámara de Representantes votó 320 a favor frente a 60 en contra para aprobar esta extensión del financiamiento de dos días, enviándola al Senado, que rápidamente la ratificó, según informa la cadena de televisión NBC.



"Por desgracia, todavía no hemos llegado allí", ha lamentado el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, en referencia al acuerdo para aprobar el paquete de ayuda contra el covonavirus, mientras que ha calificado el proyecto de ley provisional como un esfuerzo para evitar un "lapso sin sentido" en la financiación mientras continúan las negociaciones.



Este proyecto, aprobado horas antes de la medianoche, que representaba el fin del plazo para que cerrara el Gobierno --que hasta ahora estaba operando con fondos provisionales--, busca dar más tiempo a los legisladores para preparar un paquete de estímulo económico que haga frente al coronavirus, cuyas negociaciones están estancadas.



Los legisladores esperaban poder añadir un paquete de estímulo estimado de 900 mil millones de dólares (unos 734 millones de euros) al proyecto de ley de gasto anual del Gobierno para 2021.



No obstante, las negociaciones se complicaron y el Congreso se vio obligado a aprobar precipitadamente un proyecto de ley de financiación temporal con vigencia durante dos días, que ahora tendrá que firmar el todavía presidente, Donald Trump, para que quede en firme.



Las negociaciones se han complicado este viernes cuando los demócratas han acusado a los republicanos, encabezados por el senador por Pensilvania Pat Toomey de buscar paralizar la Administración entrante del presidente electo, Joe Biden.



Este proyecto de ley permite que durante todo el fin de semana los legisladores puedan negociar el paquete de estímulo y aprobar la financiación gubernamental de un año, aunque los republicanos siguen mostrando reservas contra una de las disposiciones del proyecto de ley discutido hasta el momento que restringiría la capacidad de préstamo de la Reserva Federal.



Tanto los demócratas como los republicanos han mostrado su rechazo a un posible cierre del Gobierno por falta de financiación, no obstante, sus desavenencias sobre el paquete de estímulos se han venido sucediendo durante meses.