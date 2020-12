Duelo andaluz para mirar hacia arriba

El entrenador del Real Betis Manuel Pellegrini. EFE/Marcial Guillén

Granada/Sevilla, 19 dic (EFE).- El Granada y el Betis, separados por sólo dos puntos en la clasificación, se enfrentan este domingo en el estadio Nuevo Los Cármenes con el objetivo de buscar un triunfo que les permita engancharse a la zona alta de la tabla.

El rojiblancos, que tiene dos puntos más y un partido jugado menos que los verdiblancos, afrontan el choque tras haber puesto fin el pasado domingo en Elche (0-1) a una racha de cinco jornadas sin ganar en LaLiga Santander.

Los granadinistas han regresado a la senda de los buenos resultados y de las óptimas sensaciones con la victoria lograda en el estadio Martínez Valero, que ahora quieren hacer buena con otro triunfo frente al Betis para afrontar con nula presión la visita de la siguiente jornada al Real Madrid.

El Granada ha recuperado su fortaleza defensiva en los últimos encuentros, ya que ha sido capaz de dejar su meta a cero de forma consecutiva ante el PAOK griego en la Liga Europa (0-0), en Elche (0-1) y frente al San Juan en la Copa del Rey (0-2).

El técnico Diego Martínez, además, pudo reservar a casi todo su equipo titular de Elche para que esté fresco este domingo, ya que en la victoria de este jueves ante el cuadro navarro en el estreno en la Copa pudo dar descanso a todos sus efectivos más importantes.

La única novedad en la alineación frente a los béticos respecto al anterior choque liguero será el regreso al centro de la zaga de Germán Sánchez tras cumplir un partido de sanción por acumulación de amarillas.

El lateral Carlos Neva estará disponible, salvo sorpresa, para el choque del domingo tras superar un espasmo muscular, mientras que es duda el extremo brasileño Robert Kenedy, que no pudo terminar por problemas físicos el encuentro de Copa.

Siguen de baja por lesión los medios Ángel Montoro y Fede Vico y los defensas Víctor Díaz, Jesús Vallejo y el colombiano Neyder Lozano.

El equipo sevillano acude a Granada metido en una buena inercia, en la que ha logrado en los últimos encuentros tapar la sangría ante su portería -es el mas goleado de la categoría-.

Tras acumular once goles en tres jornadas, los del técnico chileno Manuel Pellegrini ganaron hace dos semanas en Pamplona (0-2) sin encajar, sí le metieron un gol en la siguiente cita en el Villamarín, ante el Villarreal, pero lo contrarrestó con otro (1-1) y el pasado jueves volvió a ganar a domicilio y sin encajar (0-2) en la Copa del Rey frente al UCAM Murcia (Segunda B).

Ahora viajan a Granada a por tres puntos que lo consoliden en la zona media-alta de la tabla, lo que también debe ser un respiro para los actuales gestores del club, que afrontan el próximo lunes una junta general de la entidad.

En ese cónclave, un colectivo de accionistas pretende pedir explicaciones por lo que entiende mala dirección tanto en lo deportivo como en lo económico.

En el apartado deportivo, Pellegrini vuelve a perder para la portería a su compatriota Claudio Bravo, quien jugó en la Copa tras tres partidos de LaLiga ausente por lesión pero que en Murcia acabó con dolencias físicas, por lo que Joel Robles ocupará otra vez la meta.

En la defensa parece fijo en el lateral derecho el brasileño Emerson Royal y en el centro Marc Bartra, al que podría acompañar el argelino Aïssa Mandi, titular en Murcia después de su baja por el coronavirus.

En el lateral izquierdo el habitual es Álex Moreno, pero anda algo mermado físicamente pese a que ha entrado en la convocatoria para Granada, y en la Copa su puesto lo ocupó con solvencia el joven Juan Miranda, quien podría repetir.

El mexicano Andrés Guardado y el argentino Guido Rodríguez estarían en el centro del campo con Joaquín Sánchez por la derecha, Cristian Tello por la izquierda y el francés Nabil Fekir como enlace con el delantero.

En ese puesto más avanzado, Pellegrini tendrá que elegir entre el paraguayo Tonny Sanabria, Loren Morón y Borja Iglesias, a los que alterna en los últimos partidos.

- Alineaciones probables:

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán, Domingos Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Luis Milla, Yangel Herrera; Machís, Luis Suárez y Soldado.

Betis: Joel Robles; Emerson, Bartra, Mandi, Miranda; Guido Rodríguez, Guardado; Joaquín, Fekir, Tello; y Borja Iglesias.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Nuevo Los Cármenes.

Hora: 16.15 (CET) (15.15 GMT).

Puestos: Granada (7º. 18 puntos). Betis (10º. 16 puntos).

La clave: En el Granada ser capaz de mantener la solidez defensiva de los últimos partidos; en el Betis imponer su juego y no conceder atrás.

El dato: Tres victorias rojiblancas y un empate en los cuatro últimos partidos oficiales entre ambos en el Nuevo Los Cármenes.

Las frases:

Nehuén Pérez (central del Granada): "Lo más importante es que estamos bien. El partido ante el Betis será muy difícil".

Manuel Pellegrini (entrenador del Betis): "El Granada tiene una mecánica de juego muy definida. Tenemos que adaptar algunas circunstancias de nuestro juego al rival".

El entorno: El hecho de jugar a puerta cerrada por la pandemia del coronavirus impedirá que se viva en las gradas una fiesta del fútbol andaluz, como ocurrió en los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos.