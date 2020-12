Coronavirus.- Francia registra 17.565 nuevos contagios y 189 muertes por coronavirus en 24 horas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad francés ha informado este sábado de 17.565 nuevos casos confirmados y de 189 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas contabilizadas. En total, el país ha registrado 2.460.555 casos y 60.418 decesos desde el inicio de la pandemia.



El boletín diario incluye además 24.851 pacientes hospitalizados, 126 menos que el viernes, y 1.003 nuevas hospitalizaciones, 278 menos que en la jornada anterior.



Son 2.727 los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos, 46 menos que el viernes, y 123 los pacientes ingresados de nuevas en cuidados intensivos. Además, recoge 915 nuevas altas para sumar un total de 183.571 desde que llegó el virus al país.



El paciente más conocido en estos momentos es el presidente francés, Emmanuel Macron, quienha reaparecido tras su diagnóstico de coronavirus con un vídeo en el que ha afirmado que evoluciona "bien" de la enfermedad, con "los mismos síntomas que ayer", entre ellos fatiga, dolor de cabeza y tos seca.



Macron ha prometido que informará "cada día" de la evolución de la enfermedad, con el objetivo de ser "totalmente transparente". El mandatario permanece aislado en Versalles, desde donde ha hablado en primera persona de su situación y ha apelado a la concienciación ciudadana.



Así, ha explicado que contrajo el virus a pesar de cumplir con los protocolos planteados por las autoridades, aparentemente en "un momento de negligencia". Ha dicho que, de no haber respetado estas medidas, no solo podría haberse contagiado antes sino que habría expandido el virus a más personas.



Macron ha advertido de que "hay que seguir respetando las reglas", aunque a veces puedan parecer "duras", toda vez que el jueves se confirmó el contagio de otras 18.000 personas en Francia. "Nadie está a salvo de este virus", ha subrayado en su mensaje.



El positivo de Macron ha desatado una cascada de pruebas y aislamiento en su entorno cercano y también a nivel europeo, en la medida en que su agenda oficial de los últimos días incluyó encuentros con otros dirigentes como el español Pedro Sánchez y el portugués António Costa.



Macron, que ha agradecido los mensajes de apoyo recibidos en las últimas horas, ha declarado que sigue con su labor, "un poco ralentizada", y que no desatenderá cuestiones "prioritarias" como la lucha contra la pandemia de COVID-19.