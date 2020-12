Coronavirus.- El Gobierno británico se reúne de emergencia para examinar el impacto de la cepa mutada de coronavirus

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha convocado para esta tarde una reunión de emergencia con la intención estudiar el impacto de la nueva cepa mutada de coronavirus descubierta a principios de esta semana, y terminar de ratificar si existen diferencias en su comportamiento con respecto a la modalidad tradicional.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos británicos han llamado a la calma sobre esta nueva cepa. De hecho, la responsable técnica de la gestión de la pandemia de la agencia de la ONU, Maria Van Kerkhove, resaltó que la variante ya ha sido analizada por el Grupo de Trabajo de Evolución de Virus. Se trata de una mutación que "ha surgido en el contexto de las variantes de visón identificadas en otros lugares", explicó este lunes.



Sin embargo, Johnson estaría considerando tomar medidas adicionales de precaución, como el cierre de rutas de transporte en el sureste del país, según fuentes de 'The Telegraph' o "restringir los viajes de alguna manera, a través de Londres y dentro de Londres".



Tras la reunión, Johnson también ofrecerá una conferencia de prensa con el director médico, Chris Whitty, y el Asesor Científico Jefe Sir Patrick Vallance.



"No hay pruebas ahora mismo", ha explicado Whitty, "que sugieran que la nueva cepa cause una mayor tasa de mortalidad o que afecte a las vacunas y tratamientos, aunque se está trabajando urgentemente para confirmarlo. Con todo, y dado este último desarrollo, ahora es más vital que nunca que el público continúe tomando medidas en su área para reducir la transmisión", ha apuntado.