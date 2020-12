Confinamiento en zonas de Sídney para controlar un brote de coronavirus

Los habitantes de varias zonas de la ciudad de Sídney, la más poblada de Australia, respetan a partir de este sábado un confinamiento, con el fin de controlar un brote de covid-19 que las autoridades esperan frenar antes de las fiestas de Navidad.

Hasta ahora, 38 personas han dado positivo por coronavirus en los últimos días en la ciudad, en las zonas playeras del norte, donde centenares de miles de habitantes tendrán que permanecer en sus casas al menos hasta el miércoles. Las playas, los bares y los hoteles cerrarán sus puertas y solo se permitirán los desplazamientos urgentes y necesarios.

"Confiamos en que esto nos dará el tiempo suficiente para controlar el brote y flexibilizar para Navidad y fin de año", dijo Gladys Berejiklian, primera ministra del estado de Nueva Gales del Sur, del que Sídney es capital.

Aunque las restricciones solo afectan a las áreas de las playas del norte de la ciudad, la responsable instó a los más de cinco millones de habitantes de la ciudad a permanecer en sus casas.

"Pido a todos que dejen de lado las actividades que no son imprescindibles (...) No queremos que el virus se expanda fuera de estas áreas de las playas del norte", dijo a la prensa local el sábado, advirtiendo que si el foco no se controla las restricciones pueden extenderse a toda la ciudad.

Australia, con 25 millones de habitantes, ha registrado 28.000 casos y 908 decesos de covid-19 desde la irrupción de la pandemia.

