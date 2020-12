China continuará inoculando al personal de riesgo antes de la vacunación masiva

Zeng Yixin, Viceministro de la Comisión Nacional de Salud, director del grupo de trabajo sobre investigación y desarrollo de vacunas. EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 19 dic (EFE).- China continuará vacunando a grupos con alto riesgo de infectarse con el coronavirus SARS-CoV-2, tales como trabajadores sanitarios, aduaneros y transportistas, antes de emprender campañas para inocular a mayor escala, informaron hoy las autoridades sanitarias del país.

"El objetivo es crear inmunidad de rebaño mediante un proceso de vacunación que constará de varias fases", afirmó hoy Zeng Yixin, subdirector de la Comisión Nacional de Sanidad del país asiático, en rueda de prensa.

Agregó que por el momento se vacunará a grupos con mayor riesgo de infección en el inverno y la primavera: "Estos grupos incluyen personal que trabaja en la cadena de frío y en mercados de alimentos frescos, así como trabajadores aduaneros, transportistas y sanitarios. También quienes salgan a estudiar o trabajar al extranjero", indicó.

Zeng resaltó que la prioridad para China es proteger a estos grupos de riesgo para prevenir rebrotes dado que la situación en el país asiático es "muy diferente" a la de otros que registran cientos de casos diarios de covid.

"Desarrollaremos nuestros planes de vacunación en función de la situación de la pandemia. En China, la situación es generalmente estable, a diferencia de otros países. Estamos haciendo un muy buen trabajo de prevención", dijo.

El pasado 22 de julio, China autorizó el uso de candidatas a vacunas contra la covid en personal médico y funcionarios para "casos de emergencia".

Desde entonces, el país ha vacunado a más de un millón de personas "sin registrarse reacciones adversas", indicó este sábado el director del Departamento de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la misma Comisión, Zheng Zhongwei, en la misma rueda de prensa.

Zheng destacó que 60.000 personas que viajaron fuera de las fronteras chinas recibieron la vacuna para casos de alto riesgo y no se infectaron.

"Se espera que las vacunas contra la covid protejan durante más de medio año, pero que puedan hacerlo durante un periodo de 5 a 10 años o de por vida es aún incierto", agregó.

Asimismo, Zheng indicó que tres empresas chinas han pasado las inspecciones de bioseguridad y comenzarán la producción en masa de vacunas "después de que sean oficialmente aprobadas".

Los Emiratos Árabes Unidos han sido el primer país en dar el visto bueno a una vacuna china, la desarrollada por Sinopharm, pero Pekín aún no ha anunciado oficialmente su autorización para ninguna de las vacunas del país que han concluido la fase 3 de ensayos clínicos.

Según el diario South China Morning Post, China vacunará a 50 millones de personas de grupos de alta prioridad para las vacaciones del Año Nuevo lunar, que empiezan en 2021 el 12 de febrero, con el objetivo de prevenir rebrotes durante la mayor migración interna del mundo que se produce cada año en esas fechas.

La vacunación para la población china en general no se prevé que comience hasta después del Año Nuevo Lunar, según el SCMP.