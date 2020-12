Brexit.- Un comité del Parlamento británico sobre el Brexit lamenta cierta "falta de preparación" del Gobierno

LONDRES, 19 (EUROPA PRESS)



El comité del Parlamento británico responsable de analizar la futura relación entre Reino Unido y la Unión Europea ha amonestado al Gobierno británico por su "falta de preparación" a la hora de emprender una nueva etapa con el bloque europeo, a pocas horas de una nueva fecha límte para concretar un acuerdo marco con Bruselas.



El Comité para la Relación Futura con la Unión Europea considera "decepcionante" que algunas decisiones "se hayan retrasado tanto", como el asunto de la frontera irlandesa. "Los ciudadanos de Irlanda del Norte se merecían conocer mucho antes los términos comerciales dentro de su propio país", según las conclusiones.



En lo que se refiere a cuestiones de seguridad, la comisión lamenta que Reino Unido "va a perder el acceso a ciertas bases de datos y fuentes de información que habrían servido de mucho al país, lo que es algo preocupante", y ve "improbable" que el acuerdo bilateral de entrega de detenidos esté listo para reemplazar al programa europeo de órdenes de arresto.



"Si bien aplaudimos los esfuerzos del Gobierno para comunicar a las empresas los cambios que tendrán lugar a partir del 1 de enero, los resultados parecen un poco irregulares, dicho en el mejor de los casos" añade el comité, que detecta "una falta de preparación en términos generales".



Estas conclusiones se dan a conocer después de que el negociador europeo para la relación futura con Reino Unido, Michel Barnier, confirmara este viernes que quedan "apenas unas horas" de margen para que Bruselas y Londres puedan cerrar un acuerdo sobre la relación futura que pueda entrar en vigor a tiempo para la ruptura definitiva, el próximo 31 de diciembre.



Los eurodiputados en el debate, por su parte, han avisado al negociador de que están dispuestos a acudir a una sesión plenaria extraordinaria antes de que acabe el año para dar luz verde al pacto que se negociara, pero ha dejado claro que no lo harán si no reciben los textos legales del acuerdo antes de la medianoche del domingo para poder estudiarlos y valorarlos.



Barnier ha admitido durante su intervención que no se siente capaz de decir si finalmente las conversaciones contrarreloj tendrán éxito o fracasarán, pero ha asegurado que aún hay opciones de acuerdo y que lo intentarán hasta el último momento, a pesar de que el camino es "estrecho" y la cuestión pesquera les mantiene muy alejados del entendimiento.