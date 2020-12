América de Cali recibe a Santa Fe en la ida de una inédita final de la Liga

Vista de jugadores de Santa Fe. EFE/Ernesto Guzmán Jr./Archivo

Bogotá, 19 dic (EFE).- El América de Cali y el Independiente Santa Fe disputarán este domingo en Cali el partido de ida de la final de la Liga colombiana que por primera vez no tendrá público en el estadio debido a las restricciones adoptadas por el Gobierno para evitar la expansión del coronavirus.

Los 'Diablos Rojos', dirigidos por el argentino Juan Cruz Real, llegaron a esta instancia luego de dejar en el camino al Junior, en tanto que los 'Cardenales', al mando del colombiano Harold Rivera, superaron a La Equidad.

Es la primera vez que estos dos equipos disputan el título de la Liga colombiana para lo cual los dos entrenadores tienen a disposición lo mejor de sus nóminas porque no hay afectados por covid-19 ni jugadores lesionados.

El partido supone un duelo cerrado porque el rendimiento de los dos finalistas ha sido parejo a largo de este año futbolístico surcado por el coronavirus.

Por la pandemia el torneo colombiano fue modificado y solo habrá un campeón. Desde el 2002 en cada semestre se daba un título.

Para esta primera cita, en el estadio Pascual Guerrero de Cali, Santa Fe llega con una historia que incluye 16 títulos así: nueve de liga, dos de Copa Colombia, tres de Superliga, una Copa Sudamericana (2015) y una Copa Suruga Bank (2016).

América de Cali también tiene 16 títulos: 14 ligas, un Torneo de Primera B (2016) y una Copa Merconorte (1999).

Esta final supone asímismo algo especial para los técnicos en contienda porque quien logre vencer también levantará por primera vez el trofeo como campeón.

Para defender su condición de campeón vigente, América tiene un equipo en el que mezcla juventud y experiencia. En este último apartado está el cañonero Adrián Ramos, que jugó en Alemania y España y volvió a Colombia.

Ramos ha marcado nueve tantos, siendo el jugador con más goles en los 'Diablos Rojos' y está a cinco de Miguel Borja, del Junior, máximo anotador con catorce dianas.

También le brindan seguridad el guardameta venezolano Joel Graterol y el delantero Santiago Moreno, piezas clave en el andamiaje americano.

Los que llevan el peso del equipo en Santa Fe son el experimentado volante colombiano Andrés Pérez y el argentino Fabián Sambueza.

También aportan Kelvin Osorio y Jhon Velásquez, que son capaces de resolver un partido con un pase o un gol que le han dado victorias a los santafereños.

MEDIDAS GUBERNAMENTALES

Aparte de lo deportivo, el Gobierno del Valle del Cauca, departamento del que Cali es su capital, solicitó a los alcaldes de los 42 municipios reforzar las medidas para que no se registren desórdenes en el primer partido de ida de la final.

"Es necesario que todos los hinchas americanos tengan muy presente el distanciamiento social, no salir a caravanas, evitar las aglomeraciones y siempre utilizar el tapabocas. Los invitamos a que entiendan que estamos con un alto índice de contagios", dijo a periodistas secretario de Seguridad Departamental, Camilo Murcia.

Desde las primeras horas del domingo se iniciarán operativos de control y en los alrededores del estadio Pascual Guerrero, que será acordonado para evitar la presencia de las barras.

- Probables formaciones:

América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres, Pablo Ortiz y Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Yesus Cabrera y Luis Sánchez; Duván Vergara, Adrián Ramos y Santiago Moreno.

Entrenador: Juan Cruz Real.

Independiente Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Fainer Torijano, Jeisson Palacios y Dairon Mosquera; Andrés Pérez, Daniel Giraldo, Jhon Velásquez, Kelvin Osorio y Fabián Sambueza; Jorge Luis Ramos.

Entrenador: Harold Rivera.

Árbitro: el colombiano Carlos Ortega, asistido por sus compatriotas Dionisio Ruiz y Cristian de la Cruz.

Hora: 18.00 local (23.00 GMT).

Estadio: Pascual Guerrero, de Cali.