Alberto y Cristina Fernández defienden su gestión tras un año en el poder

presidente de Argentina, Alberto Fernández (d.) y la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández. EFE/ Juan Mabromata/Archivo

Buenos Aires, 18 dic (EFE).- El presidente argentino, Alberto Fernández, rechazó que hubiera corrupción en la gestión de la vacunación y apuntó nuevamente contra la Corte Suprema, pero la vicepresidenta, Cristina Fernández, fue más a fondo: pidió repensar un sistema integrado de salud, alinear salarios, jubilaciones y precios para activar la economía y apuntó contra ministros del Ejecutivo y legisladores que no frenan el llamado "lawfare".

Ambos funcionarios del Ejecutivo se expresaron en un acto por el aniversario del Gobierno de Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, de su mismo signo político.

El presidente rechazó las sospechas de coimas que el jefe del partido radical, opositor, Alfredo Cornejo, había insinuado, tras pedir explicaciones al gobierno por la ruptura de las negociaciones con Pfizer: "Presidente Cornejo, venga que le rindo cuentas las veces que usted quiera porque nosotros no le robamos a la gente" y contraatacó diciendo que "corrupción fue dejar vencer miles de vacunas ocultas en los galpones de la aduana" en la gestión anterior.

En tanto, defendió el malestar que tiene con la Justicia al afirmar que no es "un problema puntual" de los integrantes de su gobierno, por los procesos de corrupción abiertos.

Y apuntó por al criterio de la Corte Suprema para elegir los casos, ya que consideró de gravedad institucional el traslado de "tres jueces desconocidos" que había iniciado el oficialismo, pero "no hay gravedad institucional cuando hay procesos abiertos contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la vicepresidenta, el presidente del Banco Central".

CRISTINA MARCO LA POLITICA DEL GOBIERNO

En cambio, la vicepresidenta apuntó contra los ministros de su propio gobierno por no poder resolver los problemas de funcionamiento de la Justicia, en la que la funcionaria está procesada en varias causas de corrupción.

"Todos a aquellos que tengan miedo, que no se animan, hay otras ocupaciones además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Necesitamos gente que en los sillones que ocupan de ministro, ministra, legislador o legisladora sea para defender los intereses del pueblo", se exaltó en escenario.

Negó que el lawfare sea "una construcción para justificar no sé qué cosa", en cambio afirmó que "el famoso lawfare no es solamente para estigmatizar a los dirigentes populares, es para disciplinar a los políticos".

Porque consideró que cuando a los poderosos les parece intervencionsta una política y no la pueden frenar en el Congreso, van a los juzgados. En ese sentido, dijo “yo no quiero que ese crecimiento de la economía se lo queden tres o cuatro vivos nada más”, respecto del repunte del año que viene.

Porque reconoció que "el otro desafío importante en 2021 es la economía”, en un año en que el país además realizará elecciones legislativas.

Por lo que propuso: “Hay que alinear salarios, jubilaciones, precios de alimentos y tarifas” porque "la actividad económica la mueve la demanda".

Reconoció que iba a ser "difícil", más aún cuando el gobierno que integra se encuentra negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero afirmó que "Argentina es ese extraño lugar donde mueren todas la teorías económicas".

La vicepresidenta también pidió "repensar un nuevo concepto de salud en la República Argentina", al tiempo que afirmó que se debe "seguir poniendo mucho dinero en el sistema" debido a la pandemia de covid-19.

"Vamos a tener que empezar a repensar un sistema nacional integrado de salud en el que podamos hacer un uso más eficiente de lo que hay en Argentina", dijo, porque hoy el sistema está dividido en atención pública, privada y obras sociales sindicales, después de elogiar los recursos humanos, tecnológicos y la inversión en materia de salud en el país.