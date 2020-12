Afganistán.- Cuatro cohetes impactan contra una base militar de Estados Unidos en Afganistán sin causar víctimas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Cuatro cohetes han impactado durante la madrugada de este sábado contra una base militar de Estados Unidos de Bagram, en Afganistán, pero las autoridades no han informado de víctimas ni daños causados durante el incidente.



Según la cadena de televisión local Tolo News, los perpetradores del ataque tenían 10 cohetes, pero solo pudieron disparar cuatro antes de que la Policía se hiciera con los otros seis.



La agresión se produjo desde la provincia de Parwan, según un portavoz del Gobierno de la misma.



No es la primera vez que esta base es objetivo de un ataque este año, ya que en abril seis trabajadores locales de la misma fueron asesinados en el camino de vuelta a su domicilio. Durante el mismo mes, el Estado Islámico se había atribuido un ataque con misiles que no causó tampoco daños personales ni materiales.



El incidente se da en un contexto marcado por los altos niveles de violencia entre talibanes y el Gobierno de Afganistán, que se encuentran inmersos en conversaciones para negociar la paz con mediación estadounidense.



Además, este ataque se produce apenas un mes después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que en enero se reducirán las tropas del país norteamericano en suelo afgano.