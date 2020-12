0-1. Un tempranero y polémico gol tiñe de rojiblanco el primer derbi

La defensora francesa del Atlético de Madrid, Aissatou Tounkara (c), remata a puerta entre las jugadoras del Real Madrid, durante el partido de Primera División femenina disputado hoy en la Ciudad Deportiva del Real Madrid. EFE/Fernando Alvarado

Madrid, 19 dic (EFE).- El primer derbi femenino de la historia entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, disputado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas se tiñó de rojiblanco (0-1), no sin cierta polémica, pues el cuadro blanco reclamó que el tanto de la victoria de la neerlandesa Merel van Dongen vino precedido de una mano de Laia Aleixandri.

El tempranero gol marcó el discurso del encuentro. Amedrentó al Real Madrid y afianzó al Atlético de Madrid. Las blancas llegaban tras enlazar cinco victorias consecutivas y las rojiblancas después de dos partidos sin ganar salvo el choque de la Liga de Campeones ante el Servette suizo.

Con ventaja en el marcador, el conjunto de Dani González alejó las dudas que podía tener tras el empate frente al Athletic y la derrota inesperada frente al Madrid CFF. Adelantó líneas, presionó muy alto y asfixió a las pupilas de David Aznar.

Ese trabajo intenso en la presión le dio sus frutos al Atlético, que mostró su jerarquía ante un Real Madrid incapaz de rebasar la línea del centro del campo, principalmente en la primera parte, en la que Misa Rodríguez impidió que la venezolana Deyna Castellanos sentenciara el encuentro, situación que se repitió tras el descanso con otra gran intervención.

Para entonces el Real Madrid había solicitado dos penaltis en el área rival, una por mano y otra por falta sobre Marta Cardona, en dos de sus escasas aproximaciones al área del Atlético, que minimizó la habitual aportación en ataque de las suecas Sofia Jakobsson y Kosovare Asllani.

Ni siquiera la retirada de la brasileña Thaisa y la entrada de Olga Carmona incrementó de manera decisiva la producción ofensiva del Real Madrid, más que nada porque poco después se tuvo que retirar lesionada Marta Corredera y David Aznar tuvo que recomponer su equipo.

La colombiana Leicy Santos y Silvia Meseguer, junto a la movilidad de Amanda Sampedro, dirigieron las operaciones en la medular y mantuvieron el control del Atlético, al que, como en anteriores encuentros, le faltó rematarlo.

Dejó, por tanto, con opciones al Real Madrid de salvar al menos un punto. Aunque no daba la sensación de poder, estuvo muy cerca de lograrlo en la prolongación en un remate de Ivana Andrés que salvó bajo palos Leicy Santos.

Así, esa falta de colmillo no lo pagó el Atlético con la pérdida de puntos, como en otros encuentros, si bien ante la marcha imparable del Barcelona parece complicado que le alcance para plantear batalla en la lucha por el título tras su irregular inicio de campaña.

- Ficha técnica:

0 - Real Madrid: Misa, Kenti Robles, Babett Peter, Ivana Andrés, Corredera (Tere Abelleira, m.62), Marta Cardona, Maite Oroz, Kaci, Thaisa (Olga Carmona, m.56), Jakobsson y Asllani (Ari, m.85).

1 - Atlético de Madrid: Peyraud-Magnin, Laia Aleixandri, Tounkara, Van Dongen, Guyagni, Silvia Meseguer, Leicy Santos, Amanda Sampedro, Toni Duggan (Knaak, m.83), Deyna Castellanos (Moore, m.77) y Ludmila da Silva (Laurent, m.95).

Gol: 0-1, M.5: Van Dongen.

Árbitro: Elia María Martínez Martínez (Comité Murciano). Amonestó a Peter (m.44), Peyraud-Magnin (m.68), Kenti Robles (m.72), Amanda Sampedro (m.77) e Ivana Andrés (m.88).

Incidencias: Partido de la duodécima jornada de la Primera Iberdrola disputado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.